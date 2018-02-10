Небольшой снег и гололедица ожидаются 11 февраля в Беларуси
Будет облачно. Во многих районах небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый.
Будет облачно. Во многих районах небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый.
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. В воскресенье, 11 февраля, в Беларуси пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно. Во многих районах небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 2−8 градусов мороза. Во второй половине дня прогнозируется до нуля — минус 4.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.