Небольшой снег и гололедица ожидаются 11 февраля в Беларуси

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. В воскресенье, 11 февраля, в Беларуси пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.