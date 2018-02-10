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11:12 (мск), источник: БЕЛТА

Небольшой снег и гололедица ожидаются 11 февраля в Беларуси

Будет облачно. Во многих районах небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый.

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Источник: БЕЛТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. В воскресенье, 11 февраля, в Беларуси пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. Во многих районах небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 2−8 градусов мороза. Во второй половине дня прогнозируется до нуля — минус 4.

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