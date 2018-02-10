Жители Владивостока решат, какие автобусы будут ходить по маршруту № 40...

Источник: VLADNEWS

В администрации Владивостока подводят первые итоги тестирования новых автобусов на регулярном городском маршруте № 40, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Они основаны на анализе поступающих обращений и данных мониторинга. Тестирование новых автобусов продлится до 4 марта. Решение, оставлять машины на линии или возвращать прежние, будет основано только на откликах пассажиров, подчеркнули в городском управлении транспорта.

Специалисты управления ведут ежедневный мониторинг работы пассажирского транспорта на маршруте «Семеновская Завод «Варяг», а также анализируют обращения граждан. По данным мониторинга, интервал движения автобусов на участке от остановки «Варяг» до «Русской» составляет две минуты. На сегодняшний день можно говорить о положительной реакции горожан, отметили в управлении транспорта.

«Большое спасибо за новые автобусы на маршруте. Добираться на работу и с работы стало проще и быстрее. Раньше приходилось ездить в старых, холодных автобусах, которые с “Инструментального завода” до “Больницы рыбаков” шли минут 40, а то и час. И на остановке еще ждать минут 20. Сейчас эти небольшие автобусы подходят сразу, время ожидания практически нет, а путь занимает минут 20. Автобусы чистые и теплые», обратился в управление транспорта один из пассажиров.

Тестирование продлится до 4 марта. Решение, какие автобусы будут работать на маршруте № 40, большого класса или малого, будет принято на основании откликов пассажиров, подчеркнули специалисты.

Предложения по работе городских маршрутов принимаются управлением транспорта администрации Владивостока в круглосуточном режиме. В ночное время все обращения фиксирует автоответчик, после чего звонки анализируют специалисты.

Напомним, категория автобусов на маршруте № 40 поменялась с 3 февраля. Вместо устаревших корейских машин на линию вышло 17 автобусов марок «Газель Next» и «Форд Транзит» 2015 и 2016 годов выпуска. Такое решение принято в целях определения потребностей населения и более качественного обслуживания пассажиров.