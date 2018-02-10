Блины, хороводы и чучела: куда сходить на Масленицу в Омске
Мэрия рассказала о главных событиях масленичной недели.
Мэрия рассказала о главных событиях масленичной недели.
Провожать зиму в Омске будут всю неделю. С понедельника начнутся праздники в микрорайонах, КТОСы организуют театрализованные игры и праздничные программы во дворах и скверах. Посмотреть все места масленичных гуляний можно на
Однако главные мероприятия развернутся ближе к выходным. В пятницу, 16 февраля, Масленицу отметят на губернаторском катке на улице Бударина. Там пройдет концерт, дискотека на льду, турнир по метанию валенка, огненное шоу и благотворительный базар. А еще участникам предложат погадать на козе.
В субботу к празднику присоединится Омская крепость, где развернутся игровые площадки и пройдет театрализованное представление. В финале будут сжигать чучело зимы.
На площадке у Дома дружбы устроят Блинфест, на котором будут печь блины в русской печке и соревноваться в кулинарном мастерстве. Как и в прошлом году, там появится блинное дерево с возможностью загадать желание. Также готовятся концерт, народные забавы и ледяной столб.
В воскресенье состоится самое масштабное событие масленичной недели — гуляния на Любинском проспекте, который снова станет пешеходным. На празднике «Солнцеград» будут ставить рекорд по самому большому хороводу России, развернутся балаган со скоморохами, ярмарочные ряды,
Кроме того, гуляния с хороводами, блинами и сожжением чучела пройдут во всех городских парках, дендросаду им. Комиссарова и на площадке у ТК «Континент».
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