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11:12 (мск), источник: Om1.ru

Блины, хороводы и чучела: куда сходить на Масленицу в Омске

Мэрия рассказала о главных событиях масленичной недели.

Провожать зиму в Омске будут всю неделю. С понедельника начнутся праздники в микрорайонах, КТОСы организуют театрализованные игры и праздничные программы во дворах и скверах. Посмотреть все места масленичных гуляний можно на онлайн-карте мэрии.

Однако главные мероприятия развернутся ближе к выходным. В пятницу, 16 февраля, Масленицу отметят на губернаторском катке на улице Бударина. Там пройдет концерт, дискотека на льду, турнир по метанию валенка, огненное шоу и благотворительный базар. А еще участникам предложат погадать на козе.

В субботу к празднику присоединится Омская крепость, где развернутся игровые площадки и пройдет театрализованное представление. В финале будут сжигать чучело зимы.

На площадке у Дома дружбы устроят Блинфест, на котором будут печь блины в русской печке и соревноваться в кулинарном мастерстве. Как и в прошлом году, там появится блинное дерево с возможностью загадать желание. Также готовятся концерт, народные забавы и ледяной столб.

В воскресенье состоится самое масштабное событие масленичной недели — гуляния на Любинском проспекте, который снова станет пешеходным. На празднике «Солнцеград» будут ставить рекорд по самому большому хороводу России, развернутся балаган со скоморохами, ярмарочные ряды, мастер-классы ремесленников и концерт на площади Победы. Гостей будут катать на лошадях и северных оленях.

Кроме того, гуляния с хороводами, блинами и сожжением чучела пройдут во всех городских парках, дендросаду им. Комиссарова и на площадке у ТК «Континент».

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