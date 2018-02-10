«Балтийская» закрыта на вход и выход на весь день

Станция метро Петербурга «Балтийская» будет закрыта для пассажиров весь день 10 февраля.
Как сообщает пресс-служба городской подземки, на «Балтийской» ремонтируют эскалаторы, и на день станция меняет режим работы. С 30 января вход на станцию был ограничен, но под окончание ремонта станцию необходимо закрыть целиком.
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