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11:36 (мск), источник: N + 1

Три месяца в тюрьме привели к ухудшению самоконтроля

Нидерландские ученые пришли к выводу, что заключение в тюрьму всего на несколько месяцев приводит к снижению самоконтроля.

Нидерландские ученые пришли к выводу, что заключение в тюрьму всего на несколько месяцев приводит к снижению самоконтроля. С другой стороны, у преступников улучшаются навыки планирования, сообщает пилотное исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology.

Как правило, заключенные не только находятся в социальной изоляции и ведут малоподвижный образ жизни, но и оказываются лишены самостоятельности, поскольку многие обязанности и решения переходят к тюремному персоналу. В связи с этим считается, что тюрьма может отрицательно повлиять на исполнительные функции, связанные с самоконтролем, вниманием и подавлением, и работу префронтальной коры мозга. Однако исследования, посвященные этой проблеме, до сих пор не проводились.

Группа ученых под руководством психолога Джесси Мейерса (Jesse Meijers) из Амстердамского свободного университета провела пилотный эксперимент с участием 130 заключенных (все мужчины). В течение первой недели после прибытия в тюрьму испытуемые прошли шесть психологических тестов, оценивающих рабочую память, ингибиторный контроль (способность игнорировать отвлекающие стимулы), способность к переключению между задачами, внимательность, импульсивность, интеллект и склонность к риску. Кроме того, преступники самостоятельно оценивали свое состояние и сообщали о болевых ощущениях, признаках депрессии или подавленного состояния.

Спустя три месяца 37 человек (все мужчины) прошли тесты повторно, а исследователи сравнили результаты. Мейерс и его коллеги пришли к выводу, что тюремное заключение негативно сказывается на когнитивных функциях заключенных. На втором этапе исследования ученые заметили снижение уровня самоконтроля и внимательности у испытуемых. Например, в одном из экспериментов, добровольцы должны были делать ставки в компьютерной игре, чтобы получить максимальную выгоду, и спустя несколько месяцев, количество очков, которое они ставили, увеличилось. С другой стороны, навыки планирования, которые также связаны с когнитивными функциями, наоборот несколько улучшились (эффект был умеренным).

Таким образом, исследователи заключают, что нахождение в тюрьме может негативно сказываться на когнитивных способностях заключенных. В результате этого преступники после выхода на свободу могут быть даже менее способны следовать закону, чем до заключения, полагают психологи. Стоит заметить, что выборка в исследовании слишком мала для того, чтобы делать окончательные выводы. Работа ученых может лечь в основу будущих, более масштабных экспериментов. «В нашей работе впервые были изучены когнитивные последствия тюремного заключения, и выборка была относительно небольшой. Для подтверждения результатов необходимы более крупные исследования в различных видах тюрем, тем более, что тюремные режимы сильно отличаются в разных странах», — соглашается Мейерс.

Бедные среды, то есть места с ограниченным пространством и небольшим количеством объектов для взаимодействия, также негативно влияют и на когнитивные способности пожилых людей. Например, находясь в доме для престарелых, человек оказывается лишен многих обязанностей и привычного социального взаимодействия, что усиливает деградацию когнитивных функций.

Кристина Уласович.

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