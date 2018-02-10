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10 февраля, источник: ИА Татар-информ

Жительницам сел в Татарстане выплатят до 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Женщинам младше 25 лет выплатят 50 тыс. рублей за рождение первого ребенка, а сельчанкам младше 29 лет — 100 тыс. рублей при рождении третьего малыша.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане жительницам сельской местности единовременно выплатят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей при рождении ребенка. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что выплаты за рождение ребенка будут производиться в целях усиления мер по повышению рождаемости.

Согласно документу, женщинам младше 25 лет выплатят 50 тыс. рублей за рождение первого ребенка, а сельчанкам младше 29 лет — 100 тыс. рублей при рождении третьего малыша. При этом на выплату могут рассчитывать только женщины, проживающие в сельской местности не менее трех лет.

Выплаты будут производиться уже с этого года. Заявление на получение данного пособия следует подавать в республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат). Там же и будут выплачены деньги.

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