Ремонт казанского стадиона «Локомотив» обойдется в полмиллиарда рублей

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Реконструкция стадиона «Локомотив» в казанском поселке Юдино обойдется почти в полмиллиарда рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

«Сейчас проект находится на стадии окончательного согласования. Со следующего строительного сезона мы уже хотим зайти на “Локомотив”, потому что инфраструктура нуждается в реконструкции. Проведем ремонт комплекса, была идея развивать здесь биатлонное направление. Но это не этап 2018 года. В целом комплекс получится недешевый — в год мы планируем инвестировать в него от 120 до 150 млн рублей», — подчеркнул министр.