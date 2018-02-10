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10 февраля, источник: ИА Татар-информ

Ремонт казанского стадиона «Локомотив» обойдется в полмиллиарда рублей

Министр по делам молодежи и спорту РТ заявил, что на протяжении трех лет в стадион планируется вкладывать 120 — 150 млн рублей ежегодно.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Реконструкция стадиона «Локомотив» в казанском поселке Юдино обойдется почти в полмиллиарда рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

По его словам, проект по реконструкции стадиона будет поэтапно реализован в течение трех лет.

«Сейчас проект находится на стадии окончательного согласования. Со следующего строительного сезона мы уже хотим зайти на “Локомотив”, потому что инфраструктура нуждается в реконструкции. Проведем ремонт комплекса, была идея развивать здесь биатлонное направление. Но это не этап 2018 года. В целом комплекс получится недешевый — в год мы планируем инвестировать в него от 120 до 150 млн рублей», — подчеркнул министр.

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