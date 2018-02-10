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10 февраля, источник: ИА Татар-информ

На «Лыжне России» в Казани провели забег в честь столетия поселка Юдино

Всего в столице Татарстана участниками самой массовой лыжной гонки страны стали около 20 тысяч горожан.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстан в 13-й раз в своей истории присоединился к самой массовой лыжной гонке страны «Лыжня России» — по всей республике сегодня на лыжи встали около 150 тысяч человек. В Казани для любителей лыжного спорта обустроили сразу три площадки, на которые в общей сложности вышли 20 тысяч человек.

Две лыжни разместились в Горкинско-Ометьевском лесу и в пойме Казанки по улице Гаврилова. Еще одна открылась на юдинском стадионе «Локомотив», который вскоре станет лыжным центром Казани — по словам министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова, с началом нового строительного сезона там начнется масштабная реконструкция. Завершить ее планируется через в несколько этапов, финансовые вливания составят 120 — 150 млн рублей ежегодно. Начало работ на стадионе станет отличным подарком для жителей микрорайона Юдино, которому в этом году исполняется 100 лет, и к этому на «Лыжне России» приурочили даже отдельный забег.

«Здорово, что организаторы обратили внимание на наш юбилей, — порадовался житель микрорайона Сергей Черняев. — У нас всегда любили спорт, причем самый разный. Зимой лыжи, конечно, у всех в ходу — доступно и для здоровья полезно».

Участники юбилейного забега вышли на дистанцию сразу после старта руководителей, которые традиционно активно в день «Лыжни России» меняют строгие костюмы на спортивные.

«Бежалось сегодня легко, дистанцию небольшая, всего два километра, — едва отдышавшись после финиша, сказал глава Минспорта РТ Леонов. — Лыжная трасса “Локомотива” исторически хороша: лес, отличный воздух. Сегодня еще нет ветра, поэтому пробежка стала настоящим удовольствием».

Традиционно активно приняли участие в гонке студенты, у которых «Лыжня России» всегда входит во все возможные планы мероприятий. Причем для некоторых из них лыжный спорт — настоящая экзотика: несколько индийских студентов из медицинского университета очень неуверенно стояли на лыжах, но при этом широко улыбались и постоянно делали селфи. «Я всего третий раз в своей жизни стою на лыжах, и мне очень нравится, — индиец Джей Рамо не скрывал своего удовольствия. — К снегу мы уже привыкли, а вот на лыжах пока тяжеловато».

Помимо регулярных забегов руководителей, школьников и студентов в этом году на «Лыжне России» принимали нормативы ГТО — все желающие могли пробежать дистанцию по свой возрастной категории в зачет всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

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