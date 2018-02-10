500 км пешком: десантники из Новороссийска прибыли в Ростов

Военнослужащие Воздушно-десантных войск за 7 суток преодолели 500 километров пешком и на лыжах. Беспрецедентный переход посвящен 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Всего новороссийские десантники пройдут более 1,3 тысячи километров и посетят 6 населенных пунктов.