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10 февраля, источник: ГТРК "Дон-ТР"

500 км пешком: десантники из Новороссийска прибыли в Ростов

Участники марш-броска из Новороссийска в Рязань прибыли сегодня в Ростов.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск за 7 суток преодолели 500 километров пешком и на лыжах. Беспрецедентный переход посвящен 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Всего новороссийские десантники пройдут более 1,3 тысячи километров и посетят 6 населенных пунктов.

В Ростове десантники возложили венки к Вечному огню и почтили минутой молчания павших воинов. Около тысячи жителей донской столицы увидели показательные выступления военнослужащих ВДВ, марш сводного оркестра и концерт творческого коллектива соединения «Синева».

В Ростовской области участники перехода также посетят Каменск-Шахтинский, сообщает пресс-служба Южного федерального округа.

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