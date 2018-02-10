500 км пешком: десантники из Новороссийска прибыли в Ростов
Участники
Участники
Военнослужащие
В Ростове десантники возложили венки к Вечному огню и почтили минутой молчания павших воинов. Около тысячи жителей донской столицы увидели показательные выступления военнослужащих ВДВ, марш сводного оркестра и концерт творческого коллектива соединения «Синева».
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