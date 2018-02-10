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10 февраля, источник: Вести - Нижний Новгород

«Лыжня России-2018» собрала сегодня нижегородцев в Новинках

Шестой по счету зимний фестиваль и тридцать шестая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2018» прошла сегодня. На старт вышли порядка 10 тысяч человек.

В рамках спортивной программы были организованы традиционные массовые забеги на 5 и 10 км, семейный забег — родители с детьми и гонка почетных гостей на 2018 метров.

Организаторы фестиваля поставили перед собой задачу максимально зарядить гостей и участников энергией радости. А потому помимо спортивной части была и большая развлекательная программа. Первые старты состоялись в полдень.

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