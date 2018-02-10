В Москве педагога, запретившего ученикам выходить в туалет, проверят

Ранее ряд СМИ сообщали, что учитель разослал родителям учеников «памятку», в которой говорилось о запрете ученикам уходить с урока раньше без письменного согласия родителей и ходить в туалет на занятиях без наличия медицинской справки о здоровье.
«Памятка» неправомочна, и руководствоваться ею не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством, — сказала Сетежева РИА Новости.
Она подчеркнула, что по факту рассылки недостоверной информации идет служебное расследование.
«Я как директор школы заявляю, что данная ситуация будет разобрана и подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится», — отметила собеседница агентства.
Директор школы подчеркнула, что приносит извинения родителям учеников.
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