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10 февраля, источник: РИА Новости

В Москве педагога, запретившего ученикам выходить в туалет, проверят

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Служебная проверка идет в московском лицее № 1975 в отношении классного руководителя, разославшего родителям учеников «памятку», запрещающую школьникам выходить в туалет на уроке без наличия медицинской справки, сообщила РИА Новости директор лицея Валентина Сетежева.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ряд СМИ сообщали, что учитель разослал родителям учеников «памятку», в которой говорилось о запрете ученикам уходить с урока раньше без письменного согласия родителей и ходить в туалет на занятиях без наличия медицинской справки о здоровье.

«Памятка» неправомочна, и руководствоваться ею не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством, — сказала Сетежева РИА Новости.

Она подчеркнула, что по факту рассылки недостоверной информации идет служебное расследование.

«Я как директор школы заявляю, что данная ситуация будет разобрана и подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится», — отметила собеседница агентства.

Директор школы подчеркнула, что приносит извинения родителям учеников.

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