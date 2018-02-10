Рустэм Хамитов поздравил гимназию № 115 с 50-летием

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Рустэм Хамитов также является выпускником 115-й гимназии, он завершил обучение в 71 году. Глава республики напомнил, что уже в то время выпускники школы с успехом поступали в высшие учебные заведения, многие из них играли в команде «Салават Юлаев». От своего имени Рустэм Хамитов вручил директору благодарственное письмо, поблагодарил преподавательский состав и ещё раз поздравил всех присутствующих с юбилеем образовательного учреждения.

«Школа, которая даёт знания, является основополагающим фундаментом всего человечества. И для нас, безусловно, 115-ая гимназия, которая дала нам знания, является опорой на всю жизнь», — заявил Рустэм Хамитов.