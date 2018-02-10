На Урале сняли на видео бегающую по городу рысь

Пользователи соцсети сошлись на том, что рысь — потерявшийся домашний питомец. «Жалко же ребенка. Кушать хочет и шок для нее», — пишет один из комментаторов. «Станет голодная и будет агрессивная еще. Класс. Интересно, какой идиот потерял такое животное. Ловить надо с куском свежего мяса, — предложил другой пользователь.

Жители города указали на то, что если рысь не поймать, это может обернуться печальными последствиями. «Если бы ее кто-то потерял, то были бы уже посты наверное. И расклейка. Нужно вылавливать животное. А если она кинется на детей?» — отметил еще один пользователь. «Конец печальный будет в итоге, если не поймать. Животное молодое, подросток, кушать хочет, но пока боится всего в городе, в итоге охотиться начнет на все, что меньше ее, собак, кошек, не дай Бог людей. Жаль ее безумно, вопрос как ее выловить и хотя бы поместить в вольер», — написал другой комментатор. Пользователи отмечают, что рысь, судя по поведению, росла с людьми.