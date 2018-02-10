В Новороссийске блинами выложат название города
В Новороссийске начнут праздновать Масленицу. В последний ее день — Проводы зимы — жители
В Новороссийске начнут праздновать Масленицу. В последний ее день — Проводы зимы — жители
Сколько муки и прочих продуктов на это уйдет организаторы огласят только на самом празднике.
Начиная с понедельника народ начнет печь блины.
Во вторник с 16 до 19 часов, на парковой аллее улицы Советов начнутся Заигрыши. Новороссийцев и гостей города ждут веселые скоморохи, песни, танцы, конкурсы и спортивные состязания, «ловля гусей» и народные промыслы, масленичные экскурсии с дегустацией сыров и вин.
В среду с 16 до 19 часов всех пригласят на Лакомку. Свои работы представят и народные умельцы.
В четверг в то же время стартует настоящий Разгуляй, который ждет активных участников, зрителей и просто зевак.
Пятница с 16 до 19 часов соберет гостей на Тещины блины.
Суббота — Золовкины посиделки, ждет всех на мероприятия с 12 до 16 часов и станет подготовительной площадкой перед кульминацией — воскресными проводами зимы.
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