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10 февраля, источник: Комсомольская правда

В Новороссийске блинами выложат название города

В Новороссийске начнут праздновать Масленицу. В последний ее день — Проводы зимы — жители города-героя выложат блинами слово Новороссийск.

Сколько муки и прочих продуктов на это уйдет организаторы огласят только на самом празднике.

Начиная с понедельника народ начнет печь блины.

Во вторник с 16 до 19 часов, на парковой аллее улицы Советов начнутся Заигрыши. Новороссийцев и гостей города ждут веселые скоморохи, песни, танцы, конкурсы и спортивные состязания, «ловля гусей» и народные промыслы, масленичные экскурсии с дегустацией сыров и вин.

В среду с 16 до 19 часов всех пригласят на Лакомку. Свои работы представят и народные умельцы.

В четверг в то же время стартует настоящий Разгуляй, который ждет активных участников, зрителей и просто зевак.

Пятница с 16 до 19 часов соберет гостей на Тещины блины.

Суббота — Золовкины посиделки, ждет всех на мероприятия с 12 до 16 часов и станет подготовительной площадкой перед кульминацией — воскресными проводами зимы.

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