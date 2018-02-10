В Новороссийске блинами выложат название города

Сколько муки и прочих продуктов на это уйдет организаторы огласят только на самом празднике.

Начиная с понедельника народ начнет печь блины.

Во вторник с 16 до 19 часов, на парковой аллее улицы Советов начнутся Заигрыши. Новороссийцев и гостей города ждут веселые скоморохи, песни, танцы, конкурсы и спортивные состязания, «ловля гусей» и народные промыслы, масленичные экскурсии с дегустацией сыров и вин.

В среду с 16 до 19 часов всех пригласят на Лакомку. Свои работы представят и народные умельцы.

В четверг в то же время стартует настоящий Разгуляй, который ждет активных участников, зрителей и просто зевак.

Пятница с 16 до 19 часов соберет гостей на Тещины блины.