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10 февраля, источник: РИА Новости

Титов стал жителем Новороссийска

ГЕЛЕНДЖИК, 10 фев — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов стал жителем поселка Абрау-Дюрсо в Новороссийске.

Источник: РИА Новости

«Со вчерашнего дня (с пятницы) я — житель Новороссийска, поселка Абрау-Дюрсо», — сказал Титов журналистам в Геленджике.

В пятницу омбудсмен заявил, что намерен переехать из Москвы. Он отметил, что НДФЛ необходимо платить не по месту работы, а по месту жительства. По мнению Титова, его налоги должны идти на развитие Новороссийска и посёлка Абрау-Дюрсо.

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