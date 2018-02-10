Титов стал жителем Новороссийска
ГЕЛЕНДЖИК, 10 фев — РИА Новости.
ГЕЛЕНДЖИК, 10 фев — РИА Новости.
«Со вчерашнего дня (с пятницы) я — житель Новороссийска, поселка Абрау-Дюрсо», — сказал Титов журналистам в Геленджике.
В пятницу омбудсмен заявил, что намерен переехать из Москвы. Он отметил, что НДФЛ необходимо платить не по месту работы, а по месту жительства. По мнению Титова, его налоги должны идти на развитие Новороссийска и посёлка
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