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10 февраля, источник: Om1.ru

В Советском округе после аварии на насосной станции включили воду

259 тысяч человек провели полдня без холодной и горячей воды.

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Стали известны причины отключения воды в Советском округе

К 21:00 вечера в дома Советского округа стала возвращаться вода. Полностью водоснабжение во всех районах восстановили уже ближе к 22:00.

Напомним, воду отключили сегодня около 13:00 в части домов Советского округа. Причиной стала авария на насосной станции, где проводившие ремонт сетей сотрудники «Омскэлектро» перерезали силовой кабель. Восстановительные работы продлились около девяти часов.

По данным ТАСС, авария затронула почти 2,2 тысячи жилых домов с населением более 259 тысяч человек. Подачу воды обещали восстановить к 20:00—21:00 вечера.

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 В Советском округе после аварии на насосной станции включили воду
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