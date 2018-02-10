В Советском округе после аварии на насосной станции включили воду

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К 21:00 вечера в дома Советского округа стала возвращаться вода. Полностью водоснабжение во всех районах восстановили уже ближе к 22:00.

Напомним, воду отключили сегодня около 13:00 в части домов Советского округа. Причиной стала авария на насосной станции, где проводившие ремонт сетей сотрудники «Омскэлектро» перерезали силовой кабель. Восстановительные работы продлились около девяти часов.