«130 кг русской варёной»: как в Калининграде отметили праздник длинной колбасы
В субботу, 10 февраля, в Калининграде прошёл ежегодный праздник длинной колбасы. Шестой по счёту гастрономический фестиваль традиционно устроили на территории Музея Мирового океана. Гостей ждали карнавальное шествие, конкурсы и, конечно, колбасные изделия — в этот раз их приготовили по популярным немецким и ирландским рецептам.
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