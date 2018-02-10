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10 февраля, источник: Калининград.Ru

«130 кг русской варёной»: как в Калининграде отметили праздник длинной колбасы

В субботу, 10 февраля, в Калининграде прошёл ежегодный праздник длинной колбасы. Шестой по счёту гастрономический фестиваль традиционно устроили на территории Музея Мирового океана. Гостей ждали карнавальное шествие, конкурсы и, конечно, колбасные изделия — в этот раз их приготовили по популярным немецким и ирландским рецептам.

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Организаторы не забыли и про Олимпийские игры, которые проходят в корейском Пхёнчхане, — в поддержку российской сборной установили необычную «мясную» конструкцию с олимпийскими кольцами. Но главным сюрпризом ожидаемо стала огромная колбаса — на этот раз её сделали по советским ГОСТам. «Королева» праздника весила 130 килограммов и составляла в обхвате 90 сантиметров.

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