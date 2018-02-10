«130 кг русской варёной»: как в Калининграде отметили праздник длинной колбасы

Организаторы не забыли и про Олимпийские игры, которые проходят в корейском Пхёнчхане, — в поддержку российской сборной установили необычную «мясную» конструкцию с олимпийскими кольцами. Но главным сюрпризом ожидаемо стала огромная колбаса — на этот раз её сделали по советским ГОСТам. «Королева» праздника весила 130 килограммов и составляла в обхвате 90 сантиметров.