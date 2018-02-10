Быстрее всех 10 км на воронежской «Лыжне России» пробежали полицейский и студентка

Победителями самой длинной дистанции на 10 км воронежского этапа массовой гонки «Лыжня России — 2018» стали полицейский Роман Просветов и студентка Воронежского института физической культуры Елизавета Мещерякова. Самым быстрым участникам соревнований вручили медали, дипломы и кубки Минспорта России. «Лыжня России-2018» прошла на базе спорткомплекса «Олимпик» в субботу, 10 февраля. В соревнованиях приняли участие более 5 тыс. жителей Воронежской области.

— Я учусь на тренера по лыжным гонкам, имею разряд по этому виду спорта, поэтому я не могла пропустить сегодняшние соревнования. Участвую в «Лыжне России» уже много лет, всегда попадала в пятерку сильнейших сначала на дистанции 5 км, где соревнуются юноши и девушки не старше 18 лет, потом на 10 км. Но никогда не была первой, сегодня я была настроена на победу и сделала эта, чему очень рада! — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» победительница воронежского этапа «Лыжни России-2018» Елизавета Мещерякова.

Медалями и кубками организаторы отметили самых юных участников гонки шестилетнюю Яну Влащенко и пятилетнего Матвея Понамарева. Дети вместе с взрослыми родственниками пробежали на лыжах 5 км.

— Внук встал на лыжи, когда ему было три года. Ему нравится кататься, а холода он у нас не боится, так как с младенчества его закаливаем, он в проруби зимой купается, — рассказал дедушка Матвея Сергей Рубцов.

Награды получили самые возрастные участники «Лыжни России-2018» — 89-летний Иван Жаравин и 80-летняя Александра Добросова.

Александра Николаевна встала на лыжи, когда вышла на пенсию, начала активно тренироваться и через четыре года стала мастером спорта. Она вошла в шестерку сильнейших спортсменов на чемпионате мира по лыжным гонкам в 2005 году.

— Зима в этом году поздно началась, но хорошо, что вообще выпал снег и мы смогли расчехлить лыжи. Поэтому катайтесь на лыжах, пока есть возможность, набирайтесь сил, энергии и хорошего настроения перед весенней слякотью. Не ленитесь, ведь как же это здорово после хорошей лыжной прогулки прийти домой и согреться теплым чаем, после этого в голове такая легкость, на все жизненные сложности иначе начинаешь смотреть, — пожелала воронежцам Александра Добросова.

Иван Жаравин — ветеран гонки «Лыжня России», он не пропустил ни одного забега. Зимой Иван Павлович катается на лыжах, а летом занимается бегом.

Среди юношей и девушек 2000 года рождения и младше быстрее всех дистанцию 5 км пробежали Николай Дремин и Валерия Закурдаева.

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