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10 февраля, источник: БЕЛТА

В Гродно пройдет военный парад с участием авиации

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пройдет военный парад с участием авиации. Об этом областной газете «Гродзенская праўда» сообщил заместитель командующего войсками по идеологической работе — начальник отдела идеологической работы Западного оперативного командования полковник Анатолий Булавко, сообщает БЕЛТА.

Парад станет кульминацией целого комплекса мероприятий, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сейчас в воинских частях проходят встречи военнослужащих с ветеранами войны, Вооруженных Сил. Личный состав Гродненского гарнизона принимает участие в уроках мужества, которые проводятся в подшефных учебных заведениях. Также в частях будут проведены дни открытых дверей, во время которых можно будет ознакомиться с бытом и условиями для боевой подготовки военнослужащих.

23 февраля в Гродно пройдет торжественное собрание, посвященное 100-летию Вооруженных Сил, будут возложены венки и цветы к памятникам воинам. Также в этот день будет дан праздничный салют.

Парад состоится в субботу 24 февраля. Участие в нем примут воины гродненского гарнизона. Гости праздника увидят марш механизированной колонны и пролет военной авиации. В этот день на площади Тизенгауза также можно будет ознакомиться с образцами техники и вооружения войск ЗОКа, а в парке им. Жилибера намечена обширная военно-спортивная и развлекательная программа.

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