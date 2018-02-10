Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая оскароносная актриса всех времен
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Пугачева показала фото без макияжа
Правила съемаПочему мир помнит о дне рождения стриптиза.
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото)
ОСАГО: штраф за отсутствие полиса может вырасти
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
10 февраля, источник: Noi.md

С 1 марта будут выдаваться новые свидетельства о регистрации автотранспорта

Агентство публичных услуг с 1 марта будет выдавать свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца — VP2017, а с 26 февраля и новый образец временного свидетельства о регистрации.

Источник: Noi.md
Читайте также
На каких дорогах Молдовы водителей ждут трудности при передвижении

Сертификаты приводятся в соответствие с положениями Директивы Совета Европейского союза о регистрационных документах для транспортных средств, передает IPN.

На основе заявлений, поданных до 24 февраля включительно, будут выдаваться свидетельства о регистрации старого образца — VP2015. Свидетельства по заявкам, поданным до 24 февраля, будут оформлены до 28 числа текущего месяца включительно.

Агентство публичных услуг обращает внимание граждан, что в контекстве проводимых изменений с 26 по 28 февраля будет приостановлен прием срочных заказов на услуги по выдаче свидетельств о регистрации — в течение шести часов, суток и трех рабочих дней.

Временные свидетельства о регистрации транспортных средств, выданных ранее, остаются действительными до истечения их срока. Стоимость оформления новых документов осталась прежней.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Почему Бали был объявлен самым популярным местом для отдыха?
Идеальное средство от бессонницы
Елистратов принес России первую медаль
СМИ в США назвали форму россиян в Пхенчхане самой стильной
Эксперты сравнили российский Су-35 с американским F-35
Кадыров рассказал о покупке криптовалюты
Разведка США заплатила $100 тыс. русскому хакеру
Долгожитель узнал свой возраст и расстроился
Российская лыжница: Выступление под нейтральным флагом злит
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан-2018. День третий: медаль для всех отстраненных О главных событиях 10 февраля на Олимпиаде
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь