С 1 марта будут выдаваться новые свидетельства о регистрации автотранспорта

Сертификаты приводятся в соответствие с положениями Директивы Совета Европейского союза о регистрационных документах для транспортных средств, передает IPN.
На основе заявлений, поданных до 24 февраля включительно, будут выдаваться свидетельства о регистрации старого образца — VP2015. Свидетельства по заявкам, поданным до 24 февраля, будут оформлены до 28 числа текущего месяца включительно.
Агентство публичных услуг обращает внимание граждан, что в контекстве проводимых изменений с 26 по 28 февраля будет приостановлен прием срочных заказов на услуги по выдаче свидетельств о регистрации — в течение шести часов, суток и трех рабочих дней.
Временные свидетельства о регистрации транспортных средств, выданных ранее, остаются действительными до истечения их срока. Стоимость оформления новых документов осталась прежней.
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