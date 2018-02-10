С 1 марта будут выдаваться новые свидетельства о регистрации автотранспорта

Источник: Noi.md

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Сертификаты приводятся в соответствие с положениями Директивы Совета Европейского союза о регистрационных документах для транспортных средств, передает IPN.

На основе заявлений, поданных до 24 февраля включительно, будут выдаваться свидетельства о регистрации старого образца — VP2015. Свидетельства по заявкам, поданным до 24 февраля, будут оформлены до 28 числа текущего месяца включительно.

Агентство публичных услуг обращает внимание граждан, что в контекстве проводимых изменений с 26 по 28 февраля будет приостановлен прием срочных заказов на услуги по выдаче свидетельств о регистрации — в течение шести часов, суток и трех рабочих дней.