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10 февраля, источник: Комсомольская правда

На Урал привезли первую екатеринбургскую святыню

Икона Божией Матери «Чимеевская» с 10 по 15 февраля будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе уральской столицы.

В уральскую столицу прибыла из Курганской епархии первая уральская святыня — Чимеевская Икона Божией Матери. Образ был обнаружен еще в первой половине XVIII века в водах реки Нияп, близ села Чимеева (ныне Курганская область). Икону нашли дети, играющие на берегу.

— Её святость очевидна — люди получают чудеса, они чувствуют от нее исходящее благоухание, они видят, что икона на их глазах обновляется, потому что лик очень старый и видно, что он просветляется. Потому что обычно у древней иконы темные доски, а здесь икона, которая просветляется — она на глазах становится светлее и это тоже привлекает людей в наше время, когда неверующих людей очень много и представления людей далеки от реальности, — говорит иерей Константин Корепанов, клирик Свято-Троицкого Кафедрального Собора.

Икона прибыла ко дням празднования Собора Екатеринбургских святых. Она пробудет в Свято-Троицком кафедральном соборе с 10 по 15 февраля.

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