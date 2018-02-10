На Урал привезли первую екатеринбургскую святыню

— Её святость очевидна — люди получают чудеса, они чувствуют от нее исходящее благоухание, они видят, что икона на их глазах обновляется, потому что лик очень старый и видно, что он просветляется. Потому что обычно у древней иконы темные доски, а здесь икона, которая просветляется — она на глазах становится светлее и это тоже привлекает людей в наше время, когда неверующих людей очень много и представления людей далеки от реальности, — говорит иерей Константин Корепанов, клирик Свято-Троицкого Кафедрального Собора.