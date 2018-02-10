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10 февраля, источник: Фонтанка

За выходной в Петербурге нашли больше нарушений в очистке крыш, чем в будни

За один день, 10 февраля, сотрудники Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга выявили больше нарушений в уборке кровель и фасадов нежилых зданий от наледи и снежных масс, чем за всю предыдущую неделю — с понедельника по пятницу.

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В субботу сотрудники ГАТИ осмотрели 935 объектов и на 428 выявили нарушения. А с понедельника по пятницу было 1293 проверенных нежилых объектов и 413 адресов с нарушениями.

Дело в том, что сегодня ГАТИ уделила особое внимание нежилым здания в центральных районах: Центральном, Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском. Именно в центре проблемы сосулек и наледи стоят особенно остров — об этом прекрасно знают местные жители и горожане, работающие там. Напомним, на Васильевском острове 8 февраля погибла от сосульки пожилая женщина, кормившая кошек.

В список нарушителей сегодня попали, в том числе, служба судебных приставов ГУ Министерства юстиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, метрополитен, больница имени Боткина, Академия имени Н. А. Римского-Корсакова, ВНИИ Океанологии, отель на улице Восстания.

Несколько нарушителей оперативно устранили замечания инспекторов, в том числе Водоканал, гимназия на Шпалерной улице, пожарная часть на Мичуринской улице.

При повторном выявлении нарушений сотрудники ГАТИ привлекают хозяйственников к административной ответственности за неисполнение требований законодательства по уборке кровель и фасадов нежилых зданий от снега и наледи. По данным на 9 февраля, инспекцией было возбуждено 17 дел.

«Сотрудники инспекции проводят ежедневные рейды, включая выходные дни, по контролю за своевременной уборкой фасадов и кровель нежилых зданий от наледи и снежных масс, — отмечается в сообщении ГАТИ. — Инспекция обращает внимание владельцев зданий на обязательное применение мер предосторожности, обеспечивающих безопасность движения пешеходов и сохранность всех видов имущества, включая деревья, кустарники, плиточное покрытие тротуаров, вывески».

Сброшенные с крыш снег и наледь должны быть сформированы в снежные валы в прилотковой зоне. Владельцы объектов, производящие сброс снега, обязаны обеспечивать зачистку до асфальта территорий, на которые сбрасывается снег.

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