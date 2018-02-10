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10 февраля, источник: Sputnik.md

Максим Гнатюк поднял зал и вышел во второй этап конкурса «Ты супер!»

Жюри покорено: Максим Гнатюк — первый участник из Молдовы, который прошел в следующий этап международного конкурса «Ты супер!».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Восемнадцатилетний бельчанин Максим Гнатюк вышел в следующий этап второго сезона Международного вокального конкурса «Ты супер!», организованного телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik и стартовавшего в субботу.

Для выступления конкурсант выбрал сложную композицию на итальянском языке «Il mondo». Все четыре члена жюри нажали «зеленую кнопку», тем самым поддержав участника.

«Сразу с первой ноты все услышали, что этот парень здесь не зря. Ты — супер, в полном смысле этого слова», — сказал после выступления композитор и продюсер Виктор Дробыш.

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«Очень красивый голос, богатый обертонами, большой. Его хочется слушать. Свет позади вас, который поднимался с высотой нот — все это было потрясающе красиво. Спасибо вам большое за удовольствие», — поделилась впечатлениями популярная певица Юлиана Караулова.

Два других члена жюри увидели в Максиме профессионала, поэтому решили дать ему несколько советов на будущее.

«Я хотел послушать верхние ноты. Когда Виктор нажал на кнопку, было понятно, что это правильное позиционное пение, но я бы немного убрал крик. Думаю, что с каждым последующим туром это прояснится», — сказал народный артист России, композитор Игорь Крутой.

Победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» Сергей Лазарев, в свою очередь, отметил талант бельчанина, обратив внимание на тонкости вокала.

«Что касается этой песни, вокальная позиция немного гуляла. Мне хотелось на некоторых, особенно на высоких нотах, немного округлить позицию. Было чуть больше открытого звука. Конечно, ты — мегапрофессионал. Просто теперь тебе нужен какой-то внутренний собственный уровень поставить, куда стремиться», — сказал.

Сам Максим поблагодарил маму, поддержавшую его занятия музыкой.

«У меня есть мама. Она сейчас стоит за кулисами. Почему-то нахожусь сейчас в центре внимания, но она дала мне все это. Благодаря ей я стою здесь. Она меня очень сильно поддержала», — сказал Гнатюк.

Сюрпризом вечера стало то, что поддержать вокалиста пришел его земляк Александр Олешко, вместе с которым они исполнили песню «Ioane, Ioane».

Музыка сопровождала Максима с рождения — его отец слушал ее постоянно, и ребенок соответственно тоже. С первого класса Гнатюк постоянно поет. Затем начал участвовать в городских конкурсах «Бельская звездочка», «Вера, надежда, любовь», позже стал ездить в другие города страны. Пять лет назад Максим впервые выехал за границу — отправился на конкурс «Мечте навстречу» в Киев. Высоких мест он тогда не занял, но был очень рад самому процессу.

В 6 лет у Гнатюка умер отец, а маму лишили родительских прав. Когда Максиму было 12 лет, его взяли в семью — в детский дом семейного типа. С этого времени он и начал активнее заниматься вокалом.

В последние три года Максим занимает на вокальных конкурсах первые места, а в Москву приехал уже во второй раз. Но в тот раз он просто принимал участие в концерте в молдавской диаспоре.

В прошлом году Максим окончил школу, но никуда поступать не стал — не смог определиться с выбором профессии. Решил это сделать к следующему лету.

«Ты супер!» — это международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. У всех участников проекта есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально.

«Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой!

Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством, и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

В этом сезоне в Москву приехали 82 ребенка в возрасте от 8 до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.

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