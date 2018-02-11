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09:59 (мск), источник: Newslab.ru

Новая рабочая неделя принесет красноярцам существенное похолодание

Ночами столбики термометров будут приближаться к отметке в -30 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 100% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2018

После теплых выходных в Красноярск вернутся морозы: на новой рабочей неделе столбики термометров будут приближаться к отметке в -30 °C.

Если в воскресенье днем синоптики обещают от -5 до -8°C, то к утру понедельника градусники горожан покажут уже -11 °C, а днем температура понизится до -15 °C. В ночь на вторник ожидается от -18 до -20 °C, днем — от -15 до -17 °C.

Во второй половине недели морозы окрепнут. В среду синоптики обещают до -23 °C ночью и -16.. -18°C днем. В четверг ночью температура опустится до -25 °C, утром ожидается переохлажденный (замерзающий) туман, а днем — до -20 °C. В пятницу ночью некоторые синоптики и вовсе прогнозирует понижение температуры до -29 °C.

Осадков в эти дни не ожидается, как и ветра.

Согласно предварительным данным синоптиков, на следующих выходных в городе потеплеет на пару градусов, но затем морозы снова вернутся.

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