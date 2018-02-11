МЧС по Башкирии предупреждает об опасной толщине льда на водных объектах республики

Ведомство опубликовало фактические данные по толщине льда на водных объектах с массовым пребыванием людей. По состоянию на 10 февраля слой льда на реке Белая у монумента Дружбы составляет всего 12 см, реки Уфы в микрорайоне Сипайлово — 32 см.

На озере Шамсутдин около г. Бирска толщина льда — 50 см, на озере Банном в Абзелиловском районе — 78 см. Озеро Белое в Гафурийском районе покрыто льдом на 38−43 см, озеро Кандрыкуль — на 50−55 см, озеро Аслыкуль в Давлекановском районе — на 48−52.

Туймазинское водохранилище пока еще держит толщину льда в 50−55, Павловское водохранилище — 30−35 см, Нугушское водохранилище — 45−55 см, река Кама в п. Николо-Березовка Краснокамского района — 42−47 см.

«Прочность льда можно определить визуально, — отметили в ведомстве. — Лед голубого цвета — прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь)».