МЧС по Башкирии предупреждает об опасной толщине льда на водных объектах республики

Ведомство опубликовало фактические данные по толщине льда на водных объектах с массовым пребыванием людей. По состоянию на 10 февраля слой льда на реке Белая у монумента Дружбы составляет всего 12 см, реки Уфы в микрорайоне Сипайлово — 32 см.
На озере Шамсутдин около г. Бирска толщина льда — 50 см, на озере Банном в Абзелиловском районе — 78 см. Озеро Белое в Гафурийском районе покрыто льдом на 38−43 см, озеро Кандрыкуль — на 50−55 см, озеро Аслыкуль в Давлекановском районе — на 48−52.
Туймазинское водохранилище пока еще держит толщину льда в 50−55, Павловское водохранилище — 30−35 см, Нугушское водохранилище — 45−55 см, река Кама в п. Николо-Березовка Краснокамского района — 42−47 см.
«Прочность льда можно определить визуально, — отметили в ведомстве. — Лед голубого цвета — прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь)».
МЧС рекомендует при переходе через реку пользоваться ледовыми переправами. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в 5−6 м.
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