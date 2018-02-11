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10:01 (мск), источник: АиФ Красноярск

Молодым учёным из Красноярска вручили премии за вклад в науку

Шесть человек получили по 150 тысяч рублей.

Молодым учёным из СФУ вручили премии за вклад в развитие науки Сибири.

Каждый год премия вручается по трём направлениям: естественно­научные, гуманитарные и технические науки. В этом году на неё претендовали около 40-ка человек. По 150 тысяч рублей от банка МФК получила шестёрка лучших.

Лауреаты в номинации «аспиранты»: Владимир Жигарев, Павел Панкин, Екатерина Чжан. «Молодые учёные»: Вячеслав Шрам, Алексей Ципотан, Ксения Резникова.

Среди их научных работ: изучение уникальных традиционных культур коренных малочисленных народов Севера края, исследование метода формирования наноструктур в поле лазерного излучения, изучение области физики фотонных кристаллов, и другие.

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