Футболисты «Енисея» вышли на товарищеский матч в футболках OAR
Так красноярский клуб поддержал олимпийцев России на Играх-2018.
Так красноярский клуб поддержал олимпийцев России на Играх-2018.
Перед началом товарищеского матча против клуба «Сегет 2011» футболисты красноярского «Енисея» сфотографировались в футболках, на которых была изображена аббревиатура OAR. Английские заглавные буквы — первые в словах Olympic Athlete from Russia — олимпийский спортсмен из России. Такой статус у российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.
Фото в футболках с OAR «Енисей» опубликовал в своем Instagram. Таким образом игроки красноярского клуба выразили поддержку спортсменам из России.
"Футболисты «Енисея» в игре с венгерским клубом «Сегет 2011″ поддержали сборную России на Олимпиаде 2018», — написали в своем Instagram представители «Енисея».
После игры выступление под нейтральным флагом российских спортсменов прокомментировал главный тренер красноярского клуба Дмитрий Аленичев.
«На Олимпиаде в Пхенчхане сборная России выступает под нейтральным флагом, но, несмотря на это, все знают из какой страны эти спортсмены. Мы, как и все жители России, переживаем за наших спортсменов, поэтому решили командой поддержать их публично. Верю, что наши атлеты покажут всему миру русский характер, силу, мужество и соберут много медалей в Корее, — сказал наставник команды.
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