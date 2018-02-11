Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Ким Кардашьян осудили за фото топлес, сделанное ее дочерью
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
Пугачева показала фото без макияжа
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
Юноша в качестве эксперимента прошелся по Львову с флагом России
CAS снова заступился за российских спортсменов
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
Пленившие граждан России боевики показали последствия своей атаки
В Сеть попало видео боя тяжелого робота РФ Уран-9
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
Как турки гоняют американский спецназ по сирийской пустыне - СМИ
Американская ракета Falcon обошла РФ - СМИ
Фоторепортажи
9Глядя на ценные бумаги
12«Синее кровавое суперлуние»
10:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Футболисты «Енисея» вышли на товарищеский матч в футболках OAR

Так красноярский клуб поддержал олимпийцев России на Играх-2018.

Перед началом товарищеского матча против клуба «Сегет 2011» футболисты красноярского «Енисея» сфотографировались в футболках, на которых была изображена аббревиатура OAR. Английские заглавные буквы — первые в словах Olympic Athlete from Russia — олимпийский спортсмен из России. Такой статус у российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Фото в футболках с OAR «Енисей» опубликовал в своем Instagram. Таким образом игроки красноярского клуба выразили поддержку спортсменам из России.

‪"Футболисты «Енисея» в игре с венгерским клубом «Сегет 2011″ поддержали сборную России на Олимпиаде 2018», — написали в своем Instagram представители «Енисея».

Матч с венгерском командой «Сегет 2011» закончился со счетом 2:1 в пользу «Енисея».


После игры выступление под нейтральным флагом российских спортсменов прокомментировал главный тренер красноярского клуба Дмитрий Аленичев.

«На Олимпиаде в Пхенчхане сборная России выступает под нейтральным флагом, но, несмотря на это, все знают из какой страны эти спортсмены. Мы, как и все жители России, переживаем за наших спортсменов, поэтому решили командой поддержать их публично. Верю, что наши атлеты покажут всему миру русский характер, силу, мужество и соберут много медалей в Корее, — сказал наставник команды.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Пассажиров из Дзержинского вез таксист-нелегал
Российская фигуристка побила мировой рекорд на Олимпиаде
Российскому лыжнику не хватило трех секунд до медали Олимпиады
Ученые рассказали о преимуществах жизни одиноких людей
СМИ: китайцы придумали, как выиграть войну у Америки
В Челябинской области убит сотрудник охотнадзора
«Роскосмос» анонсировал уникальный запуск космического корабля
«Учимся служить друг другу». Почему россияне стали чаще жениться
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Всего лишь мировой рекорд: как Медведева подавляет всех На Олимпиаде-2018 Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в фигурном катании. И это она пока ещё разминается
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь