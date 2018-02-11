Футболисты «Енисея» вышли на товарищеский матч в футболках OAR

Перед началом товарищеского матча против клуба «Сегет 2011» футболисты красноярского «Енисея» сфотографировались в футболках, на которых была изображена аббревиатура OAR. Английские заглавные буквы — первые в словах Olympic Athlete from Russia — олимпийский спортсмен из России. Такой статус у российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.



Фото в футболках с OAR «Енисей» опубликовал в своем Instagram. Таким образом игроки красноярского клуба выразили поддержку спортсменам из России.

‪"Футболисты «Енисея» в игре с венгерским клубом «Сегет 2011″ поддержали сборную России на Олимпиаде 2018», — написали в своем Instagram представители «Енисея».

Матч с венгерском командой «Сегет 2011» закончился со счетом 2:1 в пользу «Енисея».



После игры выступление под нейтральным флагом российских спортсменов прокомментировал главный тренер красноярского клуба Дмитрий Аленичев.