«Припаркованная» тележка стала поводом для шуток среди челябинцев
Фотографией «нарушения» горожане поделились в соцсети.
Фотографией «нарушения» горожане поделились в соцсети.
Тележка, оставленная на тротуаре, стала поводом для шуток среди жителей Челябинска, фотографией «нарушения» горожане поделились в соцсети.
Автор снимка сделал подпись, явно пародирующую многочисленные посты, посвящённые неправильной парковке автомобилей.
В комментариях челябинцы поддержали шутку и стали называть другие нарушения, якобы опущенные владельцем транспортного средства.
«Техосмотр
«Резина не по сезону», — добавил другой горожанин.
«Длинномерный груз не обозначен красной тряпкой!», — заметил ещё один комментатор.
Горожане также в шутку спросили, почему никто ещё не вызвал эвакуатор, чтобы отвезти нарушителя на штрафстоянку. Отметим, что в Челябинске в последнее время действительно активизировалась работа служб эвакуации.
Подробнее об этом — в материале «АиФ-Челябинск».
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