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10:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

«Припаркованная» тележка стала поводом для шуток среди челябинцев

Фотографией «нарушения» горожане поделились в соцсети.

Тележка, оставленная на тротуаре, стала поводом для шуток среди жителей Челябинска, фотографией «нарушения» горожане поделились в соцсети.

Автор снимка сделал подпись, явно пародирующую многочисленные посты, посвящённые неправильной парковке автомобилей.

В комментариях челябинцы поддержали шутку и стали называть другие нарушения, якобы опущенные владельцем транспортного средства.

«Техосмотр по-любому куплен, да и страховка липовая… Ни фонарей, ни фар… Куда гаи смотрит», — написал один из участников обсуждения.

«Резина не по сезону», — добавил другой горожанин.

«Длинномерный груз не обозначен красной тряпкой!», — заметил ещё один комментатор.

Горожане также в шутку спросили, почему никто ещё не вызвал эвакуатор, чтобы отвезти нарушителя на штрафстоянку. Отметим, что в Челябинске в последнее время действительно активизировалась работа служб эвакуации.

Подробнее об этом — в материале «АиФ-Челябинск».

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