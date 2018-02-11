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10:12 (мск), источник: СуперОмск

Омич пожаловался на удушающий запах в Нефтяниках

Жалоба от омича на «тошнотворный» запах появилась в паблике «ЧП Омск».

Зловоние, как утверждает подписчик, наблюдалось в воздухе вечером, 19 февраля, на пересечении улицы Губкина и Комбинатская в Омске.

«Был около 19 ч. ориентировочно на пересечении Губкина-Комбинатская. Какой же там запах, ни грамма намека на чуточку воздуха, очень тошнотворный в прямом смысле. Люди говорят такое целый день», — сообщил омич.

Свой пост он проиллюстрировал фото трубы ТЭЦ-3, но заявил, что оно не несет никаких обвинений.

В комментариях омичи назвали возможные источники неприятного запаха. Некоторые пользователи считают, что он может исходить от канифольного производства.

Напомним, в 2017 году в Омске был замечен острый, неприятный запах газа. Оказалось, что в воздухе была превышена концентрация этилмеркаптана. Виновник прошлогодних выбросов до сих пор не найден.

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