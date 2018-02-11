Омич пожаловался на удушающий запах в Нефтяниках
Жалоба от омича на «тошнотворный» запах появилась в паблике «ЧП Омск».
Жалоба от омича на «тошнотворный» запах появилась в паблике «ЧП Омск».
Зловоние, как утверждает подписчик, наблюдалось в воздухе вечером, 19 февраля, на пересечении улицы Губкина и Комбинатская в Омске.
«Был около 19 ч. ориентировочно на пересечении
Свой пост он проиллюстрировал фото трубы ТЭЦ-3, но заявил, что оно не несет никаких обвинений.
В комментариях омичи назвали возможные источники неприятного запаха. Некоторые пользователи считают, что он может исходить от канифольного производства.
Напомним, в 2017 году в Омске был замечен острый, неприятный запах газа. Оказалось, что в воздухе была превышена концентрация этилмеркаптана. Виновник прошлогодних выбросов до сих пор не найден.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.