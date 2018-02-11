В Красноярском крае пропала 35-летняя женщина со шрамом на лице

Ольга Логинова ушла из дома (г. Назарово, ул. Арбузова, 96) 21 января к знакомым. Она направлялась в деревню Сереж. В последний раз её видели около 22:00 в направлении деревни Ярлыково. После этого она исчезла, телефон недоступен.

Женщина около 170 см, худощавая, глаза карие, волосы чёрные. Носит очки с темной оправой. На виске шрам 2 см. В день, когда она ушла из дома, была одета в короткую бирюзовую куртку, черные штаны, угги, чёрную шапку с помпоном. Всем, кому известна какая-либо информация, просьба звонить по телефонам: +7 (39155)54748; +7 (39155)32405; 89509966066.