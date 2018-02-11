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10:14 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге стартует ночная уборка улиц с эвакуацией автомобилей

В Екатеринбурге по ночам, начиная с 13 февраля, планируется вывоз снега по ночам с привлечением автоэвакуаторов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как сообщает администрация Железнодорожного района, с 22:00 13 февраля до 06:00 14 февраля будут убирать проезд вдоль парка «Неру», от дома № 33 до дома № 33а/1 по ул. Челюскинцев.

С 22:00 15 февраля до 06:00 16-го — улицу Героев России, а с полудня до 18:00 18 февраля — Мамина-Сибиряка от Азина до Шевченко.

Автомобили граждан, которые будут мешать вывозу, принудительно эвакуируют на специальную парковку, за этим проследят экипажи ДПС.

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