«Вся Башкирия гордится Семеном Елистратовым» — Хамитов

Вся Башкирия гордится уфимским шорт-трекистом Семеном Елистратовым, завоевавшим первую медаль (бронзу) команды олимпийских атлетов из России на Играх-2018. Об этом спортсмену по телефону сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщает пресс-служба руководителя республики.