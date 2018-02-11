«Вся Башкирия гордится Семеном Елистратовым» — Хамитов
Вся Башкирия гордится уфимским
Вся Башкирия гордится уфимским
— Весь Башкортостан гордится тобой, мы тебя поздравляем, — сказал Хамитов.
На Олимпийских играх в Южной Корее выступают пять представителей Башкирии — Елистратов, биатлонист Антон Бабиков, Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), хоккеистка Ольга Сосина и Кристина Спиридонова (фристайл).
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