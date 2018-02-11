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10:22 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Вся Башкирия гордится Семеном Елистратовым» — Хамитов

Вся Башкирия гордится уфимским шорт-трекистом Семеном Елистратовым, завоевавшим первую медаль (бронзу) команды олимпийских атлетов из России на Играх-2018. Об этом спортсмену по телефону сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

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— Весь Башкортостан гордится тобой, мы тебя поздравляем, — сказал Хамитов.

На Олимпийских играх в Южной Корее выступают пять представителей Башкирии — Елистратов, биатлонист Антон Бабиков, Эрнест Яхин (лыжное двоеборье), хоккеистка Ольга Сосина и Кристина Спиридонова (фристайл).

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