Новосибирск вошел в топ городов Европы с самыми загруженными дорогами

Итак, в 2017 году житель Новосибирска подарил дорожным пробкам 52 часа своей жизни или 22% от всего проведенного за рулем времени. Этот результат объединяет данные, собранные в разное время суток, в разные дни недели и в разных частях города. Он помещает Новосибирск на верх рейтинга: 8 место в России, 11 место в Европе и 31 место в мировом рейтинге самых загруженных дорог.

Но если мы хотим иметь более реальное представление о ситуации на дорогах, сравним сопоставимое — российские города-миллионники. Здесь столица Сибири по масштабам транспортного коллапса уступает только двум федеральным столицам, причем Москва второй год подряд — на второй строчке мирового анти-рейтинга: дольше в пробках стоят только в Лос-Анджелесе. Как видите, ситуация в Новосибирске чуть хуже, чем в Санкт-Петербурге и чуть лучше, чем в Екатеринбурге. Среди сибирских городов ближе всего к нам Красноярск, но — обращаем внимание — в рейтинге он находится гораздо ниже и в пробках красноярцы проводят значительно меньше времени. Еще один аргумент в вечном споре о том, «кто же из городов больше Столица Сибири».