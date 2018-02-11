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10:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирск вошел в топ городов Европы с самыми загруженными дорогами

Новосибирск сегодня — на 11-й строчке рейтинга самых загруженных дорог Европы. Это данные компании INRIX — мирового лидера в области транспортной аналитики. Рейтинг учитывает трафик более чем в тысяче городов мира.

Источник: РИА "Новости"

Итак, в 2017 году житель Новосибирска подарил дорожным пробкам 52 часа своей жизни или 22% от всего проведенного за рулем времени. Этот результат объединяет данные, собранные в разное время суток, в разные дни недели и в разных частях города. Он помещает Новосибирск на верх рейтинга: 8 место в России, 11 место в Европе и 31 место в мировом рейтинге самых загруженных дорог.

В мире одинаковое с новосибирцами количество времени бессмысленно и беспощадно проводят автомобилисты небольшого бразильского Сан-Жозе и швейцарской Женевы (которую, кстати, называют одним из лучших по качеству жизни городов мира).

Но если мы хотим иметь более реальное представление о ситуации на дорогах, сравним сопоставимое — российские города-миллионники. Здесь столица Сибири по масштабам транспортного коллапса уступает только двум федеральным столицам, причем Москва второй год подряд — на второй строчке мирового анти-рейтинга: дольше в пробках стоят только в Лос-Анджелесе. Как видите, ситуация в Новосибирске чуть хуже, чем в Санкт-Петербурге и чуть лучше, чем в Екатеринбурге. Среди сибирских городов ближе всего к нам Красноярск, но — обращаем внимание — в рейтинге он находится гораздо ниже и в пробках красноярцы проводят значительно меньше времени. Еще один аргумент в вечном споре о том, «кто же из городов больше Столица Сибири».

В целом, если верить аналитикам компании INRIX, за последний год дорожная ситуация в Новосибирске ухудшилась: в анти-рейтинге самых загруженных городов мира мы поднялись на три позиции вверх.

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