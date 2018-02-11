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11:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский ученый стал лауреатом Премии в области науки и инноваций

За что сибиряк получил всероссийское признание? С молодым учёным и его исследованиями познакомилась Олеся Герасименко.

Источник: Вести - Новосибирск

Внезапная публичность — то ещё испытание для Константина Александровича. На интервью-то смущается, а впереди — награждение! О своих заслугах — скромно, о коллегах — больше и охотней. Если бы не они — физики, геологи, инженеры из разных институтов страны, — не было бы, говорит, и премии. За что? Объясняет, показывая на кристаллы (подобные — основа цифровых устройств): научился улучшать их свойства. Модифицированные с помощью нового метода кристаллы галлий-селена становятся прочнее в два раза. Надёжные — а значит, использовать их можно будет дольше.

Константин Кох, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН: «Это уже практически готовый оптический элемент. Когда в него попадает излучение фемтосекундного лазера, на его поверхности генерируется так называемое терагерцевое излучение. По сути, оно может заменить рентгеновское, только в отличие от рентгена он не обладает ионизирующим действием».

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Учёные, объясняет Константин, по сути, учатся управлять дефектами кристаллов, ведь все особенности кристаллов до конца людям не ясны. Разгадывать тайны природы — наследственное: отец — завлабораторией роста кристаллов в Институте геологии, братья окончили геолого-геофизический факультет, сам 15 лет посвятил экспериментальной минералогии. Президентскую премию штурмовал дважды, в этом году к оформлению документов подошёл ответственнее.

Константин Кох, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН: «Достаточно много времени ушло на написание эссе. Научно-популярным языком написать два листа — это было самое сложное. Но, похоже, мне это удалось».

Награждение молодых учёных пройдет не традиционно, в Кремле, а в Академгородке, в День российской науки. Это шанс познакомиться с другими лауреатами, говорит Константин, и подумать над совместными проектами.

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