Новосибирский ученый стал лауреатом Премии в области науки и инноваций
За что сибиряк получил всероссийское признание? С молодым учёным и его исследованиями познакомилась Олеся Герасименко.
За что сибиряк получил всероссийское признание? С молодым учёным и его исследованиями познакомилась Олеся Герасименко.
Внезапная публичность — то ещё испытание для Константина Александровича. На
Константин Кох, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН: «Это уже практически готовый оптический элемент. Когда в него попадает излучение фемтосекундного лазера, на его поверхности генерируется так называемое терагерцевое излучение. По сути, оно может заменить рентгеновское, только в отличие от рентгена он не обладает ионизирующим действием».
Учёные, объясняет Константин, по сути, учатся управлять дефектами кристаллов, ведь все особенности кристаллов до конца людям не ясны. Разгадывать тайны природы — наследственное: отец — завлабораторией роста кристаллов в Институте геологии, братья окончили
Константин Кох, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН: «Достаточно много времени ушло на написание эссе.
Награждение молодых учёных пройдет не традиционно, в Кремле, а в Академгородке, в День российской науки. Это шанс познакомиться с другими лауреатами, говорит Константин, и подумать над совместными проектами.
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