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09:57 (мск), источник: Известия

Ученые рассказали о преимуществах жизни одиноких людей

Одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой, сообщает The Independent.

Источник: AP 2018

По словам психолога из Калифорнийского университета Беллы Де Пауло, люди без пары в среднем имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются. Специалисты отмечают, что знакомства, которые никак не связаны с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.

Кроме того, одинокие люди лучше следят за своей физической формой, меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение.

Также неженатые и незамужние люди имеют больше времени на развитие личности. Они более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру, отмечается в сообщении.

Ранее в январе социологи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что женщины сильнее, чем мужчины, осложняют совместную жизнь. Представительницы прекрасного пола оказались более эмоциональными и склонными к сильному раздражению.

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