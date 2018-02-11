Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

Источник: РИА Новости

«Погоду в столичном регионе в воскресенье будет определять малоподвижный атмосферный фронт, небо будет закрыто плотными облаками, из которых местами пойдет небольшой снег», — сказали агентству в «Фобос».

Температура воздуха днем в столице — от минус 2 до минус 4, в области — от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер будет юго-восточным от 4 до 9 метров в секунду, добавил собеседник агентства.