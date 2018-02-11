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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 6 градусов ожидается в столичном регионе в воскресенье, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 100% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА Новости

«Погоду в столичном регионе в воскресенье будет определять малоподвижный атмосферный фронт, небо будет закрыто плотными облаками, из которых местами пойдет небольшой снег», — сказали агентству в «Фобос».

Температура воздуха днем в столице — от минус 2 до минус 4, в области — от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер будет юго-восточным от 4 до 9 метров в секунду, добавил собеседник агентства.

По данным центра, атмосферное давление в столичном регионе немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Синоптики: воскресная погода в Москве будет комфортной
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
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