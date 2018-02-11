Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 6 градусов ожидается в столичном регионе в воскресенье, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».
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