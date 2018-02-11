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10:25 (мск), источник: Восток Медиа

«СКА-Нефтяник» обыграл архангельский «Водник» в Хабаровске

На льду арены «Ерофей» в Хабаровске состоялся очередной матч чемпионата России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» принимал «Водник» из Архангельска и без ощутимых интриг обыграл соперника со счётом 8:2.

На то, чтобы забить первый гол в ворота гостей, «кабанам» потребовалось восемь минут: преодолеть сопротивление обороны архангелогородцев сумел Юрий Шардаков при розыгрыше углового. Полузащитник «Водника» Евгений Дергаев мог сравнять счёт менее, чем через минуту, но голкипер «СКА-Нефтяника» Денис Рысев не дал ему реализовать выход один на один. На 11-й минуте Максим Ишкельдин увеличил отрыв хозяев, после этого по разу отличились Янис Бефус и Алексей Ничков, ещё раз забил Шардаков. Концовка первого тайма получилась вязкой, соперники не могли забить и ушли на перерыв при счёте 5:0.

Хоккеисты из Архангельска не собирались проигрывать всухую: на 51-й минуте Сергей Калинин оставил не у дел и Рысева, и его сокомандников ударом с углового. Пропустив, хабаровчане не сильно расстроились — уже к 56-й минуте Павел Рязанцев и Максим Ишкельдин довели счёт голам своей команды до семи.

После этого в матче наступило продолжительное голевое затишье, в котором были опасные моменты — команды не смогли их реализовать. Прервал эту паузу Дергаев, поразивший ворота Рысева с игры. На то, чтобы снова результативно пробить по воротам Данила Дорохина, потребовалось более десяти минут: на добивании уверенно сыграл Артём Бондаренко. Десятью забитыми голами на двоих соперники и ограничились: «СКА-Нефтяник» победил со счётом 8:2 и набрал 49 очков в чемпионате. Гонка хабаровчан за «Енисеем», идущим на первом месте, продолжается.

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