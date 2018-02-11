«СКА-Нефтяник» обыграл архангельский «Водник» в Хабаровске

На то, чтобы забить первый гол в ворота гостей, «кабанам» потребовалось восемь минут: преодолеть сопротивление обороны архангелогородцев сумел Юрий Шардаков при розыгрыше углового. Полузащитник «Водника» Евгений Дергаев мог сравнять счёт менее, чем через минуту, но голкипер «СКА-Нефтяника» Денис Рысев не дал ему реализовать выход один на один. На 11-й минуте Максим Ишкельдин увеличил отрыв хозяев, после этого по разу отличились Янис Бефус и Алексей Ничков, ещё раз забил Шардаков. Концовка первого тайма получилась вязкой, соперники не могли забить и ушли на перерыв при счёте 5:0.

Хоккеисты из Архангельска не собирались проигрывать всухую: на 51-й минуте Сергей Калинин оставил не у дел и Рысева, и его сокомандников ударом с углового. Пропустив, хабаровчане не сильно расстроились — уже к 56-й минуте Павел Рязанцев и Максим Ишкельдин довели счёт голам своей команды до семи.