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10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омск придет потепление и снегопады

В начале недели на улице будет всего 8−9 градусов ниже нуля.

Приближается новая рабочая неделя, и синоптики радуют прогнозом: в Прииртышье пришло потепление. Уже сегодня, 11 февраля, на день обещают до 8−9 градусов ниже нуля. Такая же погода будет стоять в городе завтра. В течение рабочей недели столбики термометров немного опустятся, но в дневные часы нас ждет температура не ниже 13 градусов холода. В ночные часы морозы не ожидаются.

Стоит отметить, что синоптики обещают обильные осадки — снег будет идти в понедельник. вторник, среду и четверг.

По данным сайта gismeteo.ru:

  • 12 февраля, понедельник: −8…−11, пасмурно, небольшой снег.
  • 13 февраля, вторник: −10…−13, пасмурно, небольшой снег.
  • 14 февраля, среда: −13…−16, пасмурно, снег.
  • 15 февраля, четверг: −12…−15, пасмурно, снег.
  • 16 февраля, пятница: −17…−24, малооблачно.
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