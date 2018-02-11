В Омск придет потепление и снегопады
В начале недели на улице будет всего 8−9 градусов ниже нуля.
В начале недели на улице будет всего 8−9 градусов ниже нуля.
Приближается новая рабочая неделя, и синоптики радуют прогнозом: в Прииртышье пришло потепление. Уже сегодня, 11 февраля, на день обещают до 8−9 градусов ниже нуля. Такая же погода будет стоять в городе завтра. В течение рабочей недели столбики термометров немного опустятся, но в дневные часы нас ждет температура не ниже 13 градусов холода. В ночные часы морозы не ожидаются.
Стоит отметить, что синоптики обещают обильные осадки — снег будет идти в понедельник. вторник, среду и четверг.
По данным сайта gismeteo.ru:
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