В Омск придет потепление и снегопады

Приближается новая рабочая неделя, и синоптики радуют прогнозом: в Прииртышье пришло потепление. Уже сегодня, 11 февраля, на день обещают до 8−9 градусов ниже нуля. Такая же погода будет стоять в городе завтра. В течение рабочей недели столбики термометров немного опустятся, но в дневные часы нас ждет температура не ниже 13 градусов холода. В ночные часы морозы не ожидаются.