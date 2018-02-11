Телебашню в Екатеринбурге увековечили видеозаписью последнего прыжка
На готовящийся к уничтожению объект проникли четыре человека, один из них прыгнул с высоты.
На готовящийся к уничтожению объект проникли четыре человека, один из них прыгнул с высоты.
Со знаменитой в Екатеринбурге телевышки прыгнул бейсджампер. Об этой акции сообщают пользователи соцсетей. В частности, на видеозаписи Татьяны Бобиной видно, как на высоте примерно 200 метров раскрывается купол парашюта.
Экстремала уносит ветром в сторону Исети. Также сообщается, что на верхнюю площадку проникли несколько человек, а охрана вызвала полицию. Подробности акции не сообщаются.
Снос заброшенной в постсоветские годы телевышки в интересах УГМК в последнее две недели поднял большую дискуссию. Противники сноса памятника — так объект стали называть
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