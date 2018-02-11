Телебашню в Екатеринбурге увековечили видеозаписью последнего прыжка

Со знаменитой в Екатеринбурге телевышки прыгнул бейсджампер. Об этой акции сообщают пользователи соцсетей. В частности, на видеозаписи Татьяны Бобиной видно, как на высоте примерно 200 метров раскрывается купол парашюта.

Экстремала уносит ветром в сторону Исети. Также сообщается, что на верхнюю площадку проникли несколько человек, а охрана вызвала полицию. Подробности акции не сообщаются.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=212202310&id=456239019&hash=308540af9c9231c5&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.