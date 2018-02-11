Новосибирские сноубордисты выступят на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Запомните эти имена — Мария Васильцова, Даниил Дильман и Николай Олюнин (красноярец, который выступает за Новосибирск параллельным зачетом). Они только что прилетели к месту соревнований и проходят акклиматизацию.

Состязания в сноуборд-кроссе — одни из самых зрелищных в сноубординге: участники одновременно соревнуются в скорости на спуске с препятствиями, причем рельеф трассы должен быть таким, чтобы спортсмен ехал всё быстрее и быстрее. Этот вид спорта придумали в начале 90-х годов в Канаде специально для телевизионного шоу об экстремалах. Олимпийским видом он стал всего две Олимпиады назад, в 2016 году.

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За всю спортивную историю Новосибирская область накопила 22 медали Зимних Олимпийских игр, двадцать из них — в биатлоне, две — в лыжных гонках. Начало успехам новосибирцев положили ровно 50 лет назад легендарные Александр Тихонов и Виктор Маматов. За полвека лишь две Олимпиады прошли без наших земляков на пьедестале.

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