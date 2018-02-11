Новосибирские сноубордисты выступят на Олимпиаде в Пхёнчхане
9 февраля в Южной Корее стартовали Зимние Олимпийские игры. Честь России и Новосибирской области в Пхёнчхане защищают три
9 февраля в Южной Корее стартовали Зимние Олимпийские игры. Честь России и Новосибирской области в Пхёнчхане защищают три
Запомните эти имена — Мария Васильцова, Даниил Дильман и Николай Олюнин (красноярец, который выступает за Новосибирск параллельным зачетом). Они только что прилетели к месту соревнований и проходят акклиматизацию.
Состязания в
За всю спортивную историю Новосибирская область накопила 22 медали Зимних Олимпийских игр, двадцать из них — в биатлоне, две — в лыжных гонках. Начало успехам новосибирцев положили ровно 50 лет назад легендарные Александр Тихонов и Виктор Маматов. За полвека лишь две Олимпиады прошли без наших земляков на пьедестале.
В этом году скрестим пальцы за наших сноубордистов. Первыми в борьбу за медали в Пхёнчхане вступят мужчины — 15 февраля, в четверг, а в пятницу — женский
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