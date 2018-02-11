Где студенту живется комфортнее? Определены лучшие общежития вузов Башкирии
Три общежития уфимских университетов названы лучшими.
Три общежития уфимских университетов названы лучшими.
Итоги конкурса на лучшее студенческое общежитие в Башкирии подведены в Уфе. В числе лучших оказались сразу три общежития, рассказали в региональном отделении профсоюза работников образования.
Участвовали не все.
Конкурс на лучшую организацию воспитательной работы и
По итогам суммирования баллов, лучшими названы три общежития, они получили дипломы I степени:
Дипломы II степени получили общежитие № 1 Бирского филиала БГУ и общежитие № 1 Сибайского института БГУ.
Диплом III степени — общежитие № 2 Башгосуниверситета.
Также некоторые были отмечены в номинациях.
«За создание комфортных условий проживания» — общежитие Башкирской академии госслужбы и управления при главе РБ."За развитие студенческого самоуправления — общежитие № 2 Башкирского государственного аграрного университета."За организацию
Всего на конкурс выставляли свои общежития 9 вузов республики. Не принимали участие Уфимский государственный институт искусств, Уфимский филиал Финуниверситета, Стерлитамакский филиал БГУ и филиалы Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Где тесно, а где дорого.
«В целом на ремонт общежитий в этих девяти участвовавших в конкурсе вузах потрачено более 50 млн рублей. На обновление инвентаря — 5 млн рублей. Только на капремонт общежития № 5 УГАТУ потрачено 15 млн рублей. Ремонтные работы проведены с применением материалов, которые удовлетворяют всем требованиям пожарной безопасности. Продолжается капремонт общежития № 3 медуниверситета. На момент проведения конкурса было уже потрачено более 20 млн рублей», — сообщила председатель республиканской организации профсоюза работников образования Светлана Пронина.
По ее словам, в 2017 году «почти все общежития вышли на нормальный уровень». Созданы удовлетворительные
«Таких общежитий, про которые можно сказать, что явно ниже всех, таких нет», — говорит Светлана Николаевна.
Однако, по ее словам, основной проблемой остается перенаселённость. При нормативе 6 квадратных метров на человека в общежитии № 2 Башгосуниверситета, к примеру, на одного студента приходится всего 4,4 кв.м. В «пятёрке» нефтяного — 5,5 кв.м. В «тройке» медуниверситета и «двойке» педуниверситета — 5,5 кв.м.
Лучше ситуация в БАГСУ и Бирском филиале БГУ — в местных общежитиях ровно 6 кв.м. на студента. А в других трёх общежитиях свободнее всего. В «пятёрке» УГАТУ — 6,4 кв.м., в общежитии № 1 Сибайского института БГУ — 6,7 кв.м., а в «двойке» аграрного университета совсем просторно, целых 9,23 кв.м.
Что касается стоимости проживания в представленных на конкурс общежитиях, суммы для студентов бюджетного отделения варьируются от 457 рублей в месяц в медуниверситете до 992 рублей в нефтяном. В БГУ — 495 рублей, в БАГСУ — 751 рубль, в педуниверситете — 807 рублей, в аграрном — 821 рубль, УГАТУ — 868 рублей.
Для студентов коммерческого отделения почти во всех вузах дороже. От 782 рублей в месяц в БГМУ до 1495 рублей в нефтяном. В УГАТУ — 1099 рублей, аграрном — 1135 рублей, БАГСУ — 896 рублей. А вот в БГУ и БГПУ цены одинаковая и для бюджетников, и для «коммерческих» — 495 и 897 рублей соответственно.
Представитель профсоюза отметила еще один факт. В нормативных актах некоторых образовательных организаций прописаны недопустимые, по ее словам, меры дисциплинарного взыскания. Например, выселение и отработки. «За это прокуратура может наказать», — предупредила он
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.