Где студенту живется комфортнее? Определены лучшие общежития вузов Башкирии

Источник: РИА "Новости"

Итоги конкурса на лучшее студенческое общежитие в Башкирии подведены в Уфе. В числе лучших оказались сразу три общежития, рассказали в региональном отделении профсоюза работников образования.

Участвовали не все.

Конкурс на лучшую организацию воспитательной работы и социально-бытовых условий проживания студентов в общежитиях проводится ежегодно. «Дома для студентов» оцениваются по нескольким критериям, в числе которых стоимость проживания, жилищно-бытовые условия, организация воспитательной работы, условий для самостоятельной работы и отдыха студентов, обеспечение безопасности проживания и т. д.

По итогам суммирования баллов, лучшими названы три общежития, они получили дипломы I степени:

общежитие № 2 Башкирского государственного педагогического университета

общежитие № 5 Уфимского государственного авиационного технического университета

общежитие № 5 Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Дипломы II степени получили общежитие № 1 Бирского филиала БГУ и общежитие № 1 Сибайского института БГУ.

Диплом III степени — общежитие № 2 Башгосуниверситета.

Также некоторые были отмечены в номинациях.

«За создание комфортных условий проживания» — общежитие Башкирской академии госслужбы и управления при главе РБ."За развитие студенческого самоуправления — общежитие № 2 Башкирского государственного аграрного университета."За организацию спортивно-оздоровительной работы — общежитие № 3 Башгосмедуниверситета.

Читайте также В Башкирии студенты колледжа жили в общежитии без тепла и горячей воды

Всего на конкурс выставляли свои общежития 9 вузов республики. Не принимали участие Уфимский государственный институт искусств, Уфимский филиал Финуниверситета, Стерлитамакский филиал БГУ и филиалы Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Где тесно, а где дорого.

«В целом на ремонт общежитий в этих девяти участвовавших в конкурсе вузах потрачено более 50 млн рублей. На обновление инвентаря — 5 млн рублей. Только на капремонт общежития № 5 УГАТУ потрачено 15 млн рублей. Ремонтные работы проведены с применением материалов, которые удовлетворяют всем требованиям пожарной безопасности. Продолжается капремонт общежития № 3 медуниверситета. На момент проведения конкурса было уже потрачено более 20 млн рублей», — сообщила председатель республиканской организации профсоюза работников образования Светлана Пронина.

По ее словам, в 2017 году «почти все общежития вышли на нормальный уровень». Созданы удовлетворительные социально-бытовые условия студентов.

«Таких общежитий, про которые можно сказать, что явно ниже всех, таких нет», — говорит Светлана Николаевна.

Читайте также В Башкирии определят самые холодные вузы и студенческие общежития

Однако, по ее словам, основной проблемой остается перенаселённость. При нормативе 6 квадратных метров на человека в общежитии № 2 Башгосуниверситета, к примеру, на одного студента приходится всего 4,4 кв.м. В «пятёрке» нефтяного — 5,5 кв.м. В «тройке» медуниверситета и «двойке» педуниверситета — 5,5 кв.м.

Лучше ситуация в БАГСУ и Бирском филиале БГУ — в местных общежитиях ровно 6 кв.м. на студента. А в других трёх общежитиях свободнее всего. В «пятёрке» УГАТУ — 6,4 кв.м., в общежитии № 1 Сибайского института БГУ — 6,7 кв.м., а в «двойке» аграрного университета совсем просторно, целых 9,23 кв.м.

Что касается стоимости проживания в представленных на конкурс общежитиях, суммы для студентов бюджетного отделения варьируются от 457 рублей в месяц в медуниверситете до 992 рублей в нефтяном. В БГУ — 495 рублей, в БАГСУ — 751 рубль, в педуниверситете — 807 рублей, в аграрном — 821 рубль, УГАТУ — 868 рублей.

Для студентов коммерческого отделения почти во всех вузах дороже. От 782 рублей в месяц в БГМУ до 1495 рублей в нефтяном. В УГАТУ — 1099 рублей, аграрном — 1135 рублей, БАГСУ — 896 рублей. А вот в БГУ и БГПУ цены одинаковая и для бюджетников, и для «коммерческих» — 495 и 897 рублей соответственно.