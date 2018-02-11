Власти Москвы просят водителей пересесть на городской транспорт из-за снега
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Департамент транспорта и развития
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Департамент транспорта и развития
«Сегодня в Москве в течение всего дня прогнозируется снег, на дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы. При неблагоприятных погодных условиях возможен рост числа ДТП, что может привести к осложнению
Как отмечается, все службы Транспортного комплекса переведены на усиленный режим работы. Технические службы максимально оперативно устраняют задержки движения городского транспорта и прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения.
Сообщается, что серьезных нарушений в работе московского метрополитена и Мосгортранса, связанных с ухудшением погоды, не зафиксировано. Загруженность
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