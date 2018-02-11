Власти Москвы просят водителей пересесть на городской транспорт из-за снега

«Сегодня в Москве в течение всего дня прогнозируется снег, на дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы. При неблагоприятных погодных условиях возможен рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожно-транспортной обстановки. Просим автомобилистов по возможности отказаться от использования личного транспорта в пользу городского. Транспортный комплекс полностью готов к работе в условиях непогоды и делает все для того, чтобы ваше передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным», — говорится в сообщении.