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11:09 (мск), источник: РИА Новости

Власти Москвы просят водителей пересесть на городской транспорт из-за снега

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (ДТиРДТИ) предупреждает о возможности образования снежных заносов и гололедицы на дорогах из-за непогоды в воскресенье и просит граждан по возможности пользоваться городским транспортом, сообщил информационный центр ДТиРДТИ.

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Источник: РИА Новости

«Сегодня в Москве в течение всего дня прогнозируется снег, на дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы. При неблагоприятных погодных условиях возможен рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожно-транспортной обстановки. Просим автомобилистов по возможности отказаться от использования личного транспорта в пользу городского. Транспортный комплекс полностью готов к работе в условиях непогоды и делает все для того, чтобы ваше передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, все службы Транспортного комплекса переведены на усиленный режим работы. Технические службы максимально оперативно устраняют задержки движения городского транспорта и прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения.

Сообщается, что серьезных нарушений в работе московского метрополитена и Мосгортранса, связанных с ухудшением погоды, не зафиксировано. Загруженность улично-дорожной сети ситуационный центр ЦОДД оценивает в 1 балл.

Пресс-служба ведомства просит граждан быть внимательными, соблюдать ПДД и правила поведения на метрополитене. В случае необходимости использования личных транспортных средств автомобилистам рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров.

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