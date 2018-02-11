Бесплатные бизнес-тренинги для женщин в декрете запустят в Иркутске
По итогу обучения за лучший
По итогу обучения за лучший
Проект «Мама-предприниматель» запускают в Иркутске. С 12 по 16 февраля в городе пройдут бесплатные
— Они разработаны специально для матерей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости, — сообщают в
За пять дней обучения участницы погрузятся в деловую среду, будут разрабатывать
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