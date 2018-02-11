Бесплатные бизнес-тренинги для женщин в декрете запустят в Иркутске

Проект «Мама-предприниматель» запускают в Иркутске. С 12 по 16 февраля в городе пройдут бесплатные бизнес-тренинги для женщин в декрете.

— Они разработаны специально для матерей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости, — сообщают в пресс-службе Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области. — Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.