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11 февраля, источник: Комсомольская правда

Бесплатные бизнес-тренинги для женщин в декрете запустят в Иркутске

По итогу обучения за лучший бизнес-проект автору вручат грант на 100 тысяч рублей.

Проект «Мама-предприниматель» запускают в Иркутске. С 12 по 16 февраля в городе пройдут бесплатные бизнес-тренинги для женщин в декрете.

— Они разработаны специально для матерей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости, — сообщают в пресс-службе Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области. — Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.

За пять дней обучения участницы погрузятся в деловую среду, будут разрабатывать бизнес-планы, получат при этом менторскую поддержку. А по итогам мастер-классов состоится конкурс стартапов. Экспертное жюри оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость представленных проектов. Победительнице вручат грант на сумму 100 тысяч рублей.

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