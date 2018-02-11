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11:18 (мск), источник: Tengrinews

95-летие отмечает легендарный казахстанский актер Юрий Померанцев

11 февраля исполняется 95 лет легендарному Юрию Померанцеву, советскому и казахстанскому актеру театра и кино, режиссеру и народному артисту Казахской ССР, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Юрий Померанцев родился в Киеве 11 февраля 1923 года. В 30-х годах его отец занимал ответственный пост в «Карагандашахтстрое» и семья жила в Караганде. В 1938 году отца расстреляли, после этого семье пришлось переехать в Москву.

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Юрий Померанцев — участник Великой Отечественной войны. После ранения и длительного лечения в 1943 году Померанцев приехал Алма-Ату, здесь в эвакуации находилась его мама. Именно в Алма-Ате началась его актерская карьера. Сначала он устроился в хор оперного театра, затем он играл в театре для детей и юношества Казахстана, позже появились небольшие роли в кино и театре. С 1954 года он начал играть в Алма-Атинском Русском театре драмы.

На его счету роли: Шута в «Короле Лире» Шекспира, Космо в постановке «Дама-невидимка, Ивана Грозного (“Василиса Мелентьевна” А. Н. Островского). Он также исполнял главную роль в постановке’Абай». Кроме того, он выступил режиссером таких в постановках «Волынщик из Стракониц», «Старые друзья», «Живой портрет» и «Собака на сене» Лопе де Веги. Юрию Борисовичу удалось сыграть в массовке ленты «Иван Грозный». Это последний фильм, снятый Сергеем Эйзенштейном.

Как киноактер Юрий Померанцев получил международную известность, снявшись в роли генерала-предателя Власова в киноэпопее «Освобождение» (1968−1971 годы). Но больше всего зрителям запомнился фильм «Наш милый доктор», снятый в 1957 году, где Померанцев исполнил роль доктора Анатолия Николаевича Лаврова.

А 23 февраля состоится долгожданная театральная премьера. На главной сцене Государственного академического русского театра драмы имени Лермонтова будет представлена драма Израэля Горовица «Однажды в Глостере». На сцене выступит Юрий Померанцев. Спектакль посвящен 95-летию народного артиста.

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