95-летие отмечает легендарный казахстанский актер Юрий Померанцев
11 февраля исполняется 95 лет легендарному Юрию Померанцеву, советскому и казахстанскому актеру театра и кино, режиссеру и народному артисту Казахской ССР, передает Tengrinews.kz.
11 февраля исполняется 95 лет легендарному Юрию Померанцеву, советскому и казахстанскому актеру театра и кино, режиссеру и народному артисту Казахской ССР, передает Tengrinews.kz.
Юрий Померанцев родился в Киеве 11 февраля 1923 года. В 30-х годах его отец занимал ответственный пост в «Карагандашахтстрое» и семья жила в Караганде. В 1938 году отца расстреляли, после этого семье пришлось переехать в Москву.
Юрий Померанцев — участник Великой Отечественной войны. После ранения и длительного лечения в 1943 году Померанцев приехал
На его счету роли: Шута в «Короле Лире» Шекспира, Космо в постановке «Дама-невидимка, Ивана Грозного (“Василиса Мелентьевна” А. Н. Островского). Он также исполнял главную роль в постановке’Абай». Кроме того, он выступил режиссером таких в постановках «Волынщик из Стракониц», «Старые друзья», «Живой портрет» и «Собака на сене» Лопе де Веги. Юрию Борисовичу удалось сыграть в массовке ленты «Иван Грозный». Это последний фильм, снятый Сергеем Эйзенштейном.
Как киноактер Юрий Померанцев получил международную известность, снявшись в роли
А 23 февраля состоится долгожданная театральная премьера. На главной сцене Государственного академического русского театра драмы имени Лермонтова будет представлена драма Израэля Горовица «Однажды в Глостере». На сцене выступит Юрий Померанцев. Спектакль посвящен 95-летию народного артиста.
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