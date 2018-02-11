Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
Оксана Федорова вышла в свет с подросшими детьми
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
Светлана Лобода прокомментировала слухи об увеличении груди
Фанаты «Игры престолов» вычислили самого важного персонажаПоклонники пересмотрели все 7 сезонов эпоса и посчитали, кто из героев провел больше всех времени на экране
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото)
ОСАГО: штраф за отсутствие полиса может вырасти
“Почта России” объяснила, почему на месте катастрофы лежат письма
"Горящий самолет": очевидцы о катастрофе АН-148
Студентка подарила парню букет из денежных купюр
Нетребко пригрозила не выступать в Москве из-за цен на билеты
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
12«Синее кровавое суперлуние»
11 февраля, источник: НТА-Приволжье

Нижегородцы смогут инициировать проверки на торгующих некачественным бензином АЗС

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, граждане могут инициировать внеплановую проверку, тогда как при плановой проверке контролирующие органы обязаны уведомить предпринимателя за три дня.

«Однако внеплановая проверка может быть проведена, если в Росстандарт поступила письменная неанонимная жалоба на АЗС, торгующую некачественным топливом. Поэтому я призываю жителей Нижегородской области к гражданской активности. Если вы купили некачественный бензин на заправке, напишите заявление в Приволжское межрегиональное территориальное управление Росстандарта. Укажите адрес АЗС, дату и время покупки, свои фамилию, имя, отчество и контактные данные», — сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В отношении владельца АЗС, которая реализует некачественное топливо, после согласования с органами прокуратуры будет проведена внеплановая проверка, о результатах которой проинформирую заявителя.

В ситуациях, когда причиной поломки автомобиля специалисты называют использование некачественного топлива, можно доказать вину АЗС в судебном порядке. Необходимо попросить специалистов автосервиса взять пробу из бака, составить акт, и отвезти топливо на анализ в аккредитованную испытательную лабораторию. В Нижегородской области это ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области» (Нижегородский ЦСМ). Лаборатория центра проводит исследования моторного топлива в течение многих лет. Результаты испытаний можно использовать в суде для компенсации материального ущерба.

Напомним, что в первом полугодии 2017 года ёмкость потребления топлива в Нижегородской области составила 612 тыс. тонн, из которых доля контрафакта — 9,2%.

СПРАВКА

Почтовый адрес Росстандарта для направления жалоб на АЗС, торгующих некачественным топливом: 603105, Нижний Новгород, улица Республиканская, 1, телефон: (831) 428−11−97.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: главное
«Саратовские авиалинии» доставят родных экипажа Ан-148 в Москву
В Сирии открылся новый фронт с участием Израиля
Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие
Лавров заявил, что не доводил до слез Викторию Нуланд
Российские биатлонисты остались без медалей в спринте на ОИ
СМИ: китайцы придумали, как выиграть войну у Америки
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Разрыв селезенки, перелом таза — как с этим можно взять медаль? Оказывается — можно. Удивительный спортсмен доказал это во второй день Олимпиады-2018
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Принц Уильям высказался о появлении близнецов Слова наследника престола породили новую волну обсуждений публики.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь