Нижегородцы смогут инициировать проверки на торгующих некачественным бензином АЗС

«Однако внеплановая проверка может быть проведена, если в Росстандарт поступила письменная неанонимная жалоба на АЗС, торгующую некачественным топливом. Поэтому я призываю жителей Нижегородской области к гражданской активности. Если вы купили некачественный бензин на заправке, напишите заявление в Приволжское межрегиональное территориальное управление Росстандарта. Укажите адрес АЗС, дату и время покупки, свои фамилию, имя, отчество и контактные данные», — сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В отношении владельца АЗС, которая реализует некачественное топливо, после согласования с органами прокуратуры будет проведена внеплановая проверка, о результатах которой проинформирую заявителя.

В ситуациях, когда причиной поломки автомобиля специалисты называют использование некачественного топлива, можно доказать вину АЗС в судебном порядке. Необходимо попросить специалистов автосервиса взять пробу из бака, составить акт, и отвезти топливо на анализ в аккредитованную испытательную лабораторию. В Нижегородской области это ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области» (Нижегородский ЦСМ). Лаборатория центра проводит исследования моторного топлива в течение многих лет. Результаты испытаний можно использовать в суде для компенсации материального ущерба.

Напомним, что в первом полугодии 2017 года ёмкость потребления топлива в Нижегородской области составила 612 тыс. тонн, из которых доля контрафакта — 9,2%.

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