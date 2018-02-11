В Самаре к мундиалю улицу Дальнюю упакуют забором высотой 2,5 метра
Подрядчика определят в начале марта, а работы надо закончить до 15 мая.
Подрядчика определят в начале марта, а работы надо закончить до 15 мая.
Как сообщает сайт госзакупок, администрация Кировского района Самары выставила на торги работы по покупку и установку забора вдоль улицы Дальней, сумма тендера составляет 16,5 млн рублей. Возведение забора будет вестись в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года.
В условиях контракта значится, что высота забора будет 2−2,5 метра, а длина 587,5 погонных метров. В стене должны быть обустроены 24 калитки и более 30 ворот. Подрядчика определят в начале марта, а работы надо закончить до 15 мая.
Напомним что, глава Самары Елена Лапушкина сообщала, что всего в городе установят будет установлено 11 тысяч погонных метров заборов. Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы.
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