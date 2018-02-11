В Самаре к мундиалю улицу Дальнюю упакуют забором высотой 2,5 метра

Как сообщает сайт госзакупок, администрация Кировского района Самары выставила на торги работы по покупку и установку забора вдоль улицы Дальней, сумма тендера составляет 16,5 млн рублей. Возведение забора будет вестись в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В условиях контракта значится, что высота забора будет 2−2,5 метра, а длина 587,5 погонных метров. В стене должны быть обустроены 24 калитки и более 30 ворот. Подрядчика определят в начале марта, а работы надо закончить до 15 мая.