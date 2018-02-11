Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская попробовала себя в качестве актрисы: первые фото
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
Анжелика Варум рассказала, как ласково зовет дочь
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Студентка подарила парню букет из денежных купюр
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото)
ОСАГО: штраф за отсутствие полиса может вырасти
“Почта России” объяснила, почему на месте катастрофы лежат письма
"Горящий самолет": очевидцы о катастрофе АН-148
Студентка подарила парню букет из денежных купюр
Нетребко пригрозила не выступать в Москве из-за цен на билеты
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
12«Синее кровавое суперлуние»
11 февраля, источник: Pro Город Самара

В Самаре к мундиалю улицу Дальнюю упакуют забором высотой 2,5 метра

Подрядчика определят в начале марта, а работы надо закончить до 15 мая.

Как сообщает сайт госзакупок, администрация Кировского района Самары выставила на торги работы по покупку и установку забора вдоль улицы Дальней, сумма тендера составляет 16,5 млн рублей. Возведение забора будет вестись в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В условиях контракта значится, что высота забора будет 2−2,5 метра, а длина 587,5 погонных метров. В стене должны быть обустроены 24 калитки и более 30 ворот. Подрядчика определят в начале марта, а работы надо закончить до 15 мая.

Напомним что, глава Самары Елена Лапушкина сообщала, что всего в городе установят будет установлено 11 тысяч погонных метров заборов. Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Машина летела как пуля»: Главный травматолог Новокуйбышевска рассказал о смертельном ДТП
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: главное
«Саратовские авиалинии» доставят родных экипажа Ан-148 в Москву
В Сирии открылся новый фронт с участием Израиля
Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие
Лавров заявил, что не доводил до слез Викторию Нуланд
Российские биатлонисты остались без медалей в спринте на ОИ
СМИ: китайцы придумали, как выиграть войну у Америки
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Разрыв селезенки, перелом таза — как с этим можно взять медаль? Оказывается — можно. Удивительный спортсмен доказал это во второй день Олимпиады-2018
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Принц Уильям высказался о появлении близнецов Слова наследника престола породили новую волну обсуждений публики.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь