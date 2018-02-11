Погода в Нижнем Новгороде: Солнечную неделю прогнозируют синоптики
Правда, будет морозно.
Правда, будет морозно.
Долгожданное солнце среди серой зимы выглянуло в Нижнем Новгороде. И, по прогнозам метеорологов, ясная погода сохранится в регионе почти всю следующую неделю. Но о весне пока думать рано — столбик термометра днем в ближайшие дни не поднимется выше минус 8.
В понедельник, 12 февраля, погода в Нижнем Новгороде будет достаточно морозной. Днем, по прогнозам синоптиков, будет минус 8, а ночью — до минус 17. Во вторник еще немного похолодает. Днем — до минус 9, вечером и в ночное время — до минус 20. Такая температура воздуха продержится в Нижнем до конца недели. Осадков не прогнозируется.
Ближе к выходным, с 16 февраля, в Нижнем Новгороде потеплеет до минус 6 днем. Но вместе с этим на смену солнечным морозным денькам придет пасмурная погода. Ночью — до минус 11, днем — 7 — 5 градусов. Возможен снег.
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