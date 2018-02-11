Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
Оксана Федорова вышла в свет с подросшими детьми
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Поклонники не узнали Кристину Орбакайте на новом снимке
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
Жириновский придумал, как наказать Собчак за поездку в Вашингтон
Боевики переругались из-за тела русского летчика
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Турция угрожает ударить по американцам, переодевающимся в курдов
Пленившие бойцов РФ боевики показали кадры атаки
Поклонники не узнали Кристину Орбакайте на новом снимке
Валерий Сюткин заметно постарел
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
12«Синее кровавое суперлуние»
11 февраля, источник: Комсомольская правда

Погода в Нижнем Новгороде: Солнечную неделю прогнозируют синоптики

Правда, будет морозно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 94% 757 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Долгожданное солнце среди серой зимы выглянуло в Нижнем Новгороде. И, по прогнозам метеорологов, ясная погода сохранится в регионе почти всю следующую неделю. Но о весне пока думать рано — столбик термометра днем в ближайшие дни не поднимется выше минус 8.

В понедельник, 12 февраля, погода в Нижнем Новгороде будет достаточно морозной. Днем, по прогнозам синоптиков, будет минус 8, а ночью — до минус 17. Во вторник еще немного похолодает. Днем — до минус 9, вечером и в ночное время — до минус 20. Такая температура воздуха продержится в Нижнем до конца недели. Осадков не прогнозируется.

Ближе к выходным, с 16 февраля, в Нижнем Новгороде потеплеет до минус 6 днем. Но вместе с этим на смену солнечным морозным денькам придет пасмурная погода. Ночью — до минус 11, днем — 7 — 5 градусов. Возможен снег.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 После катастрофы АН-148 в "Саратовских авиалиниях" изъяли документацию
Менеджер из Самары бросил работу и начал разводить северных оленей
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: главное
«Саратовские авиалинии» доставят родных экипажа Ан-148 в Москву
В Сирии открылся новый фронт с участием Израиля
Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие
Лавров заявил, что не доводил до слез Викторию Нуланд
Российские биатлонисты остались без медалей в спринте на ОИ
СМИ: китайцы придумали, как выиграть войну у Америки
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Разрыв селезенки, перелом таза — как с этим можно взять медаль? Оказывается — можно. Удивительный спортсмен доказал это во второй день Олимпиады-2018
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Принц Уильям высказался о появлении близнецов Слова наследника престола породили новую волну обсуждений публики.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь