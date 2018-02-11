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11 февраля, источник: Вести Иркутск

По улицам Иркутска бродит около трёх тысяч бездомных псов

Сотрудник иркутского ГИБДД Саргис Дарбинян эту неделю прожил не зря — ему удалось спасти от собак школьника. Бездомные псы едва не растерзали мальчика. Агрессивных стай в областном центре становится все больше. Кроме того, у наших соседей — в Бурятии — вспышка бешенства. А значит, уличные животные могут быть опасны вдвойне.

Источник: Вести Иркутск

За считанные секунды сотрудник ГИБДД Саргис Дарбинян на служебном автомобиле проезжает улицу Карла Маркса. Сейчас он просто демонстрирует оператору, а в понедельник так пришлось спасать 12-летнего мальчика от собак. Инспектор составлял протокол о нарушении правил, когда услышал лай и крики о помощи. Ребёнка атаковали шесть собак.

— Я в этот момент куртку вот так приподнял, что если, не дай Бог, собака на меня налетит оглянулся вокруг, людей чтобы не было. Если что, чтобы, не дай Бог, не зацепило. Если была б необходимость, я бы вынужден был применить огнестрельное оружие, — говорит инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД «Иркутское» Саргис Дарбинян.

От воя сирен собаки разбежались. Тимур Патрунин не пострадал, но до сих пор со страхом вспоминает тот день. Ведь псы были большими, и один из них вцепился в руку мальчика.

— Одна из собак налетела с разбегу, укусила, отлетела собаки немного потявкали и пошли дальше. Страшно было, хотелось кого-то позвать, чтобы помогли, на помощь, — говорит пострадавший Тимур Патрунин.

При виде даже одной агрессивной собаки, уверен кинолог Вячеслав Славин, нужно действовать решительно. Есть несколько ситуаций, когда псы бывают особенно опасны. Первая — во время так называемой собачьей свадьбы. Вторая — в присутствии человека, который подкармливает животных. И третья — когда пёс нападает без лая.

— В первую очередь не паниковать. Нужно сначала использовать подручные средства: сумка, можно просто наклониться, взять снежок, снежком кинуть. Если что-то бросать в собаку, нужно бросать именно в заднюю часть собаки. Она будет тогда бояться, — говорит руководитель питомника «К-9» Вячеслав Славин.

Страх внушают бродячие собаки жителям Иркутска. В последнее время жалоб на их агрессивное поведение поступает всё больше. Только в городской администрации регистрируют по 20 заявок на отлов ежедневно. Но выполнить их в полном объёме невозможно. Ведь даже после того, как будет полностью отработан контракт на отлов собак, на улицах останется больше 2000 бродячих животных.

— Сейчас примерно на территории Иркутска где-то 3000 безнадзорных животных. Муниципальный контракт пока заключен сроком до 30 августа на отлов 653 собак. За январь месяц у нас отловлено более 150 собак, — говорит заведующая сектором департамента городской среды Иркутска Татьяна Луговская.

Опасны бродячие собаки ещё тем, что переносят бешенство. Его вспышка сейчас сразу в шести районах Бурятии. Началось всё с того, что дикая лиса укусила собаку. Позже нападения были и на домашний скот.

Со смертельным заболеванием бороться можно только профилактикой. В том числе и отловом бродячих собак. Например, в Улан-Удэ после вспышки решено поместить в питомник сразу 7000 четвероногих. Массовое заболевание в Бурятии может перейти и на Иркутскую область.

— Бешенство в Республику Бурятия пришло из Забайкальского края через диких животных. Дикие животные нам неподконтрольны и имеют свойство мигрировать с одной территории на другую, в связи с этим у нас есть реальная угроза, — говорит заместитель начальника отдела Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Елена Смаркалова.

Реальная угроза исходит и от домашних собак. Так, в сентябре прошлого года в Вихоревке они загрызли насмерть ребёнка. Поэтому ужесточать правила содержания животных необходимо. Пример есть. Специальные законы, согласно которым владельцев агрессивных животных штрафуют, уже действуют в нескольких регионах страны.

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