14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Своим бархатным голосом она заворожила самого Виктора Дробыша.
Своим бархатным голосом она заворожила самого Виктора Дробыша.
Диана Анкудинова покорила жюри вокального конкурса «Ты супер!» на канале НТВ. Жюри было в восторге от выступления нашей землячки с очень не простой песней Dernière Danse от певицы Indila.
— Не знаю, странно или не странно, но ты артист, и всё тут. И многие уже состоявшиеся артисты, тебе в этом проигрывают, — заключил Виктор Дробыш.
Так же не остался в стороне ещё один мастодонт российской эстрады Игорь Крутой:
— Кроме всего прочего, там ещё была и драматургия, актёрство и чистая интонация. Я боюсь таких слов как «совершенство», но в этом случае, да, это так, — отметил Крутой.
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