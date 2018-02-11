Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская попробовала себя в качестве актрисы: первые фото
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
В Москве проверят педагога, запретившего ученикам выходить в туалет
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Поклонники не узнали Кристину Орбакайте на новом снимке
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
Жириновский придумал, как наказать Собчак за поездку в Вашингтон
Боевики переругались из-за тела русского летчика
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
“Что-то взорвалось”: Очевидцы рассказывают о катастрофе АН-148
"Горящий самолет": очевидцы о катастрофе АН-148
Студентка подарила парню букет из денежных купюр
Нетребко пригрозила не выступать в Москве из-за цен на билеты
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
12«Синее кровавое суперлуние»
11 февраля, источник: Pro Город Самара

14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»

Своим бархатным голосом она заворожила самого Виктора Дробыша.

Диана Анкудинова покорила жюри вокального конкурса «Ты супер!» на канале НТВ. Жюри было в восторге от выступления нашей землячки с очень не простой песней Dernière Danse от певицы Indila.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Не знаю, странно или не странно, но ты артист, и всё тут. И многие уже состоявшиеся артисты, тебе в этом проигрывают, — заключил Виктор Дробыш.

Так же не остался в стороне ещё один мастодонт российской эстрады Игорь Крутой:

 — Кроме всего прочего, там ещё была и драматургия, актёрство и чистая интонация. Я боюсь таких слов как «совершенство», но в этом случае, да, это так, — отметил Крутой.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Машина летела как пуля»: Главный травматолог Новокуйбышевска рассказал о смертельном ДТП
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: главное
«Саратовские авиалинии» доставят родных экипажа Ан-148 в Москву
В Сирии открылся новый фронт с участием Израиля
Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие
Лавров заявил, что не доводил до слез Викторию Нуланд
Российские биатлонисты остались без медалей в спринте на ОИ
СМИ: китайцы придумали, как выиграть войну у Америки
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Разрыв селезенки, перелом таза — как с этим можно взять медаль? Оказывается — можно. Удивительный спортсмен доказал это во второй день Олимпиады-2018
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Принц Уильям высказался о появлении близнецов Слова наследника престола породили новую волну обсуждений публики.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь