14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»

Диана Анкудинова покорила жюри вокального конкурса «Ты супер!» на канале НТВ. Жюри было в восторге от выступления нашей землячки с очень не простой песней Dernière Danse от певицы Indila.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RWuNg4HQGXg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Не знаю, странно или не странно, но ты артист, и всё тут. И многие уже состоявшиеся артисты, тебе в этом проигрывают, — заключил Виктор Дробыш.

Так же не остался в стороне ещё один мастодонт российской эстрады Игорь Крутой: