Трое представителей Самарской области вошли в сотню лучших управленцев России

Источник: AFP 2018

«Для вас все только начинается. “Лидеры России” — конкурс по отбору потенциально сильных управленцев. Этот потенциал еще нужно реализовать, а это полностью зависит от вас. Если вы остановитесь, почивая на лаврах, этот потенциал может быть никогда не реализован. Это важнейшее испытание, которое вы сейчас будете проходить», — отметил Кириенко.

Всего эксперты конкурса выбрали 103 победителя. Управленцев разделили на пять групп, в зависимости от набранных в ходе конкурса баллов. В итоге в число победителей вошли три представителя региона. В четвертой группе (58−83 места) оказался вице-губернатор Александр Кобенко. «Мы ехали в Сочи за победой. Наша задача была войти в сотню, и мы это сделали. Безусловно, есть над чем работать, поэтому проанализируем опыт, проведем работу над собой и будем двигаться дальше», — рассказа вице-губернатор.

Во второй группе победителей (20−41 место) директор ООО «Тольяттинская лизинговая компания» Андрей Фролов. «Я испытываю массу эмоций, сильнейший душевный подъем и опустошение одновременно. Есть и разочарование: в нашей команде были очень сильные ребята, которые также должны быть в числе первых. Безусловно, моя победа — командный результат. Окажись я с другими людьми — не факт, что все бы получилось. Планы на будущее просты — жить, работать, идти вперед », — рассказал победитель.

Наконец, в 20-ку лучших управленцев страны вошел тольяттинец, генеральный директор ООО «ТПК-менеджмент» Илья Пылаев. Я не ожидал такого результата. С большим, волнением ждал, когда ведущие назовут мою фамилию. Сейчас главное не зазнаться, отдохнуть и подумать, куда двигаться дальше.

Уровень самарских участников высоко оценил и Сергей Кириенко. «Самарская область всегда была одним из лидеров не только в Поволжье, но и во всей России. Это уникальное сочетание, ведущих университетов, центров космической промышленности авиастроения и автомобилестроения. Потенциал у региона колоссальный. Я не удивлен, что такое количество сильных региональных управленцев попали на конкурс», — сказал Кириенко.